Τουρκία: Θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα συνάντηση ΥΠΕΞ μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα

«Τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή είναι πώς να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο, τη σταθεροποιητική δύναμη», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών μουσουλμανικών χωρών θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα με αντικείμενο συζήτησης την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και τα επόμενα βήματα στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, εκφράζοντας την ανησυχία του για το αν η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν τόνισε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση για την κατάσταση στη Γάζα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου. Σε εκείνη τη σύσκεψη συμμετείχαν η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Πακιστάν και η Ινδονησία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ, στη συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να παραστούν εκτός και από τον Φιντάν, οι υπουργοί Εξωτερικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Ιορδανία, το Πακιστάν, την Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, αν και η συμμετοχή τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

«Έχει προκύψει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας σε όλους», τόνισε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του Μάργκους Τσάκνα.

Όπως είπε ο Φιντάν, πιστεύει ότι τα επακόλουθα θέματα μπορούν να συζητηθούν τη Δευτέρα σχετικά με την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου: «Ποια είναι τα εμπόδια στην εφαρμογή του; Ποιες προκλήσεις πρέπει να ξεπεραστούν; Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Τι θα συζητήσουμε με τους δυτικούς φίλους μας; Και ποια υποστήριξη υπάρχει για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ;»

Ο Τούρκος υπουργός κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «αναζητά πρόσχημα για να παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός (στη Γάζα) και να ξαναρχίσει τη γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου».

Η Τουρκία έχει στείλει μια ομάδα 81 διασωστών για να βοηθήσει στην αναζήτηση θαμμένων πτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Ισραηλινών ομήρων, αλλά η ομάδα παραμένει εγκλωβισμένη με τον εξοπλισμό της στη Ράφα περιμένοντας άδεια από το Ισραήλ να εισέλθει στη Γάζα. «Η διπλωματία μας εργάζεται εντατικά» και «ο στρατός μας συζητά επίσης την πιθανή συμβολή του σε μια διεθνή δύναμη» που θα παρακολουθεί την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Φιντάν.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα την αντίθεσή του σε οποιονδήποτε ρόλο τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο μιας αποστολής για την παρακολούθηση της εκεχειρίας στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Χαμάς, με τη στήριξη των ΗΠΑ.

