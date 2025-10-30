Τσιάρας: Ορόσημο η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Ο διάλογος προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτό τον αγώνα δρόμου», ώστε να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, μετά από τους ελέγχους που πρέπει απαραίτητα να γίνουν, εντός του Νοεμβρίου», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Kώστας Τσιάρας, για τρία συγκεκριμένα ορόσημα αλλά και για όσα «όλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν για να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι».

«Ο κύριος Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι βρισκόμαστε ενώπιον τριών συγκεκριμένων ορόσημων. Το ένα ορόσημο είναι η 4η Νοεμβρίου με την κατάθεση του λεγόμενου Action Plan 2, το δεύτερο ορόσημο είναι η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και το τρίτο ορόσημο είναι να μπορέσει να υπάρξει η ουσιαστική νομοθέτηση για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος του χρόνου», είπε ο κ. Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Είναι τρία συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κυρίως για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βεβαίως να στηρίξουμε και τον παραγωγικό, αγροτικό, κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας μας», συμπλήρωσε.

«Και το μέτρο 23 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου»

«Καταλαβαίνετε ότι με το που θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση θα υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης του πόρου υπέρ του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα κληθεί να δώσει αποζημιώσεις περίπου 170 180 εκατομμυρίων ευρώ, εντός του Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρχει μια μεγάλη ροή οικονομικών πόρων συνολικά προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.

Αν σκεφθείτε ότι το μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση είναι 550 – 600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει να δώσει άλλα 170 -180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη ροή οικονομικών πόρων», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Σε συνεχή επικοινωνία με την Κομισιόν

Η επικοινωνία είναι συνεχής προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα σε κανένα από τα τρία σημεία, το Action Plan 2 και πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά, κάτι το οποίο κυρίως θα αναβαθμίσει την αξιοπιστία μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά κυρίως θα δημιουργήσει και από την άλλη πλευρά ένα σοβαρό αντικειμενικό κριτήριο για την καταβολή των επιδοτήσεων, ανέφερε στη συνέχεια.

Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων των πόρων που κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες παραγωγούς, προφανώς έχει ως αιτία την προσπάθεια να κλείσουμε τα παράθυρα, είπε ο κ. Τσιάρας εξηγώντας: «Απλούστατα γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν πλήρωνε στο παρελθόν με έναν τέτοιο τρόπο και υπάρχουν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες ουσιαστικά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και μας λένε ότι αν δεν λάβουμε μέτρα και αν δεν κάνουμε ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, θα μπει σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι πολύ σοβαρή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός νομίζω τόνισε πως πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που καλούμαστε να κάνουμε στην Ελληνική Πολιτεία, τόνισε. «Αποζημιώσεις ζωοτροφών ξεκίνησαν να δίνονται από την 27η Οκτωβρίου. Θα μπορούσα να σας πω ότι έχουν πληρωθεί τα φερτά υλικά του Ντάνιελ για τις αγροτικές εκτάσεις που δεν μπορούσαν να είναι εκμεταλλεύσιμες λόγω της θεομηνίας.

«Ο διάλογος που να θέτει όλα τα ζητήματα ουσιαστικά στο τραπέζι της συζήτησης, είναι το βήμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε αλλά και να κάνουμε τη μετάβαση στην επόμενη μέρα της διαφάνειας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ προσωπικά πιστεύω στον διάλογο και νομίζω ότι όσες φορές είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνομιλήσω με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, με συλλόγους, με φορείς, πάντοτε με ειλικρίνεια, θέτοντας τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, ανεξαρτήτως με το αν μετά, υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις ή κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση.

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα της ενσωμάτωσης στην ΑΑΔΕ, ο κύριος Τσιάρας απέκλεισε το ενδεχόμενο απολύσεων, αλλά διευκρίνισε ότι «το ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες στο επίπεδο που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, προφανώς θα είναι αντικείμενο κάποιας αξιολόγησης, καθώς απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σαφής οδηγία η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

«Έχουν βγει ανακοινώσεις και από τις δυο κτηνιατρικές σχολές, οι οποίες είναι αναφανδόν εναντίον του εμβολιασμού. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να προστρέχουμε ούτε στον λαϊκισμό, ούτε σε αυτά τα οποία μπορεί να χαϊδεύουν τα αυτιά των απελπισμένων ανθρώπων. Κατανοώ ότι οι κτηνοτρόφοι είναι πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη θέση και πρέπει οπωσδήποτε να βρουν ή θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει να βρουν μια λύση. Το ζήτημα είναι ότι εδώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες: Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Το υπουργείο είναι υπεύθυνο να καθορίσει το πλαίσιο. Πρώτοι υπεύθυνοι είναι προφανώς η Περιφέρεια και βεβαίως υπάρχει και η ευθύνη του κτηνοτρόφου, μιας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας χτυπά συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντάς μας ότι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας δεν πρέπει να τυγχάνουν ούτε των αποζημιώσεων ούτε των ευεργετικών μέτρων».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «χρειάζεται πλέγμα ευθύνης από όλους», προσθέτοντας: «Σε ό, τι αφορά τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μέχρι πριν ένα μήνα μας έλεγε ότι η λύση στο πρόβλημα της ευλογιάς είναι το τεστ του σάλιου και έκανε δηλώσεις δεξιά και αριστερά εναντίον του εμβολίου. Εγώ πραγματικά δεν κατανοώ πως αυτή τη στιγμή μπορεί να προτείνεται ένας εμβολιασμός όταν εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα δεν υπάρχει, όταν καμία χώρα μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμόσειτον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς.

Με βάση όσα ακούμε από την επιστημονική κοινότητα, ο εμβολιασμός είναι αυτός που θα παρατείνει ενδεχομένως σε χρόνο τη νόσο, διότι δημιουργεί και νέα κρούσματα. Θα σας πω επίσης ότι οι χώρες οι οποίες εφάρμοσαν τον εμβολιασμό, οι οποίες δεν είναι ευρωπαϊκές χώρες, είναι η Τουρκία, είναι η Ινδία και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περίοδο ενδημικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τα δικά τους προϊόντα. Ο λόγος που συστήθηκε η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή κατά της Ευλογιάς, ίνα γα να ξεκαθαριστούν αυτά τα ζητήματα».