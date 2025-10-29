Πολιτική | Διεθνή

Γερμανία: Στην ατζέντα της συνάντησης Μερτς - Ερντογάν το πρόγραμμα Safe

Newsroom
Γερμανία: Στην ατζέντα της συνάντησης Μερτς - Ερντογάν το πρόγραμμα Safe
«Το SAFE είναι ένα θέμα το οποίο έχει ήδη τεθεί σε πολλά επίπεδα και σχήματα, θα το χαρακτήριζα άρα εύλογο ως θέμα συζήτησης» στη συνάντηση του καγκελάριου Μερτς με τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν είναι μυστικό ότι το Βερολίνο τάσσεται υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ και δεν απέκλεισε το θέμα να συζητηθεί και κατά την επικείμενη συνάντηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη στην Άγκυρα.

«Το SAFE είναι ένα θέμα το οποίο έχει ήδη τεθεί σε πολλά επίπεδα και σχήματα, θα το χαρακτήριζα άρα εύλογο ως θέμα συζήτησης» στη συνάντηση του καγκελάριου Μερτς με τον Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ο κ. Μάιερ και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη γερμανική θέση στο ζήτημα, σημείωσε ότι «δεν είναι μυστικό ότι τασσόμαστε υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ» και παρέπεμψε στις αυριανές συνομιλίες για περισσότερες πληροφορίες.

Με αφορμή τον εορτασμό των 102 ετών από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος ερωτήθηκε επίσης εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί δημοκρατία την Τουρκία, αλλά περιορίστηκε να αναφερθεί σε έναν «σημαντικό εταίρο» για τη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι ήταν σημαντικό για τον καγκελάριο να πραγματοποιήσει νωρίς στη θητεία του την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία.

Γερμανία
ΝΑΤΟ
Ευρωπαϊκή Ένωση
