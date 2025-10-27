Μαρινάκης: Ο νόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί - Καμία εξαίρεση

Σε ό,τι αφορά τις αυριανές παρελάσεις, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θεωρεί αντιπάλους τους συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας, εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς».

«Σχετικά με την πρόσφατη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη, εξάλλου, έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, άρα ισχύει. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες και ο νόμος θα εφαρμοστεί. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει το μνημείο δεν θα είναι ανεκτές», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε επόμενη σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «από τη στιγμή της ψήφισης δεν θα επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις, από εδώ και πέρα αυτές οι συγκεντρώσεις θα γίνονται εκεί όπου επιτρέπεται. Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις». Σε ερώτηση για δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι τα μνημεία είναι εκεί ενίοτε για να συμβολίσουν την ανυπακοή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη δήλωση του κ. Δούκα ατυχή και τόνισε ότι «τα μνημεία είναι εκεί για να τιμούν τους ήρωες του έθνους».

Αναφορικά με τη διαμάχη του δημάρχου Αθηναίων με τον υπουργό Άμυνας σχετικά με τις αρμοδιότητες της φροντίδας του Μνημείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δούκας «άλλα έλεγε τη μία ημέρα, και άλλα την άλλη, τη μία έλεγε το Α και την άλλη το Ω» και επεσήμανε ότι για την κυβέρνηση «το θέμα θεωρείται λήξαν, η τροπολογία ψηφίστηκε από όλους τους βουλευτές της ΝΔ». Σε ό,τι αφορά τις αυριανές παρελάσεις, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θεωρεί αντιπάλους τους συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας, εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς».

Σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, και η οικογένειά του σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και τις πολιτικές αντιδράσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «και η δήλωση καταδίκης του ΠΑΣΟΚ έγινε με μισή καρδιά». Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε χαρακτηριστικά «σκεφθείτε τι έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι για να επιτίθενται σε οικογένειες, οι θέσεις αυτών των ανθρώπων είναι μέσα σε ένα κελί, όπως ορίζει η Δικαιοσύνη. Για το συγκεκριμένο θέμα θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες, πρέπει να τους βρούμε έναν έναν. Ζούμε στη χώρα, που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι ο χώρος της απόλυτης υποκρισίας και της ατέρμονης χυδαιότητας, που ζυγίζει νεκρούς και αμάχους και που επιλέγει ποια συλλαλητήρια θα κάνει. Το θετικό είναι πως όλο και περισσότεροι πολίτες τους καταλαβαίνουν πια».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον περιστατικά, όπως η επίθεση κατά του κ. Βορίδη και της οικογένειάς του προβληματίζουν την κυβέρνηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν αποτελεί είδηση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε ένα κλίμα διχασμού σε εποχές με την πάνω και την κάτω πλατεία. Κάποια κόμματα, εξάλλου, συγκυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία, φόρτωσαν τη χώρα με 100 δισ. ευρώ. Η κλιμάκωση ξεκίνησε με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, υπήρχε κόμμα, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής του οποίου έλεγε τον πρωθυπουργό αρχιερέα της συγκάλυψης και έψαχνε χαμένα βαγόνια και ένα άλλο κόμμα, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο επικεφαλής του οποίου πήγε να συσχετίσει τον θάνατο ενός ανθρώπου με τον πρωθυπουργό. Όταν σπέρνεις το μίσος θα θερίσεις τέτοιες ενέργειες. Το τωρινό κλίμα δεν έχει καμία σχέση με το 2010, το 2012 ή το 2015, ο νόμος είναι πάνω από όλα, η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και επανέλαβε ότι η Βουλή έκρινε πως δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό ποινικό στοιχείο για τους δύο πρώην υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Σε άλλη σχετική ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης παρατήρησε ότι «είμαστε η κυβέρνηση, που έχει παραπέμψει δύο υπουργούς της για την τραγωδία των Τεμπών, άρα η λογική ότι επί Μητσοτάκη υπάρχει συγκάλυψη δεν ισχύει». Για τις δηλώσεις του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση σχετικά με την απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης απήντησε ότι «ο κ. Χαρίτσης μια χαρά συγκυβερνούσε με την άκρα Δεξιά, ας το κρίνουν οι πολίτες. Ας αφήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης».

Σχετικά με την επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγματος από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ο κ. Παυλόπουλος είναι μεταξύ των απολύτως κοινής αποδοχής καθηγητών. Ως ΠτΔ έζησε δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου, όταν δύο υπουργοί της τότε κυβέρνησης καταδικάστηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο, όταν καθ’ ομολογία πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης, καθώς και όταν κρατείτο ανοιχτή η Βουλή για να ψηφίζει άρον άρον αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Δεν χρειάζεται να εφησυχάζουμε, η Δημοκρατία μας είναι στέρεη, αλλά χρειάζεται κάθε ημέρα μια μάχη».

«Τις Υπουργικές Αποφάσεις, που ορίζουν τις κοινοπραξίες των ομίλων Chevron - Helleniq Energy ως προτιμητέους επενδυτές για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, το επόμενο βήμα αφορά στην υπογραφή των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης. Έπειτα, θα αποσταλεί ο φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και, εφόσον εγκριθεί, θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Μίσθωσης, που θα τεθούν προς κύρωση από τη Βουλή. Εκτιμάται πως εντός του 2026 θα ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Η επιβεβαίωση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα μετατρέψει τη χώρα μας σε εναλλακτικό ενεργειακό τροφοδότη της Ευρώπης και θα ενισχυθεί ο ρόλος της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε κύκλωμα, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε μεγάλης κλίμακας απάτη, με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2018 έως το 2022.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, όπου οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων. Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί. Τα χρήματα που φέρεται να εισέπραξαν παράνομα υπολογίζονται στα επίπεδα των 5 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ωστόσο, οι δύο έρευνες καταλήγουν, τελικά, στα ίδια πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το δίκτυο των εμπλεκόμενων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο.

Στο μεταξύ, χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις, ύψους 22 εκατ. ευρώ.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ζητώντας την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, τόνισε πως οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η Πολιτεία επενδύει στην αξία της πρόληψης ως καθολικό δικαίωμα και την προωθεί ως στάση ζωής, κάτι που φαίνεται πως, έχει αρχίσει και εμπεδώνεται.

Πάνω από 4,4 εκατομμύρια πολίτες, αξιοποιώντας το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, έχουν κάνει εξετάσεις για τις πιο σοβαρές και συχνές παθήσεις. Σε 80.000 εξ αυτών εντοπίστηκαν ευρήματα και λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, στις 25 Οκτωβρίου, επισημαίνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που ξεκίνησε το 2022 και φέρει το όνομα της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, έχουν διενεργηθεί κοντά 900.000 ψηφιακές μαστογραφίες και έχουν εντοπισθεί έγκαιρα με ευρήματα 53.601 γυναίκες.

Πέραν του συγκεκριμένου, στο “Προλαμβάνω” συμπεριλαμβάνονται ακόμη:

-το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

-το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και

-το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Μάλιστα, ακολουθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025, δύο νέες πρωτοβουλίες του “Προλαμβάνω”: Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και αυτό για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Ακόμη τρία μέτρα για τη στήριξη των αγροτών λαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρώτον, οι ενισχύσεις που καταβάλλονται και αφορούν τόσο σε απώλεια εισοδήματος για ζωοτροφές ζώων που ήταν περιορισμένα λόγω πανώλης και ευλογιάς όσο και σε απομάκρυνση φερτών υλικών λόγω Daniel και Elias, χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ενισχύσεις φτάνουν, ήδη, ακέραιες στους δικαιούχους παραγωγούς, καθώς:

• δεν υπόκεινται σε φόρους, τέλη ή εισφορές,

• δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και

• δεν επηρεάζουν το εισόδημα για την καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Δεύτερον, η κυβέρνηση ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, κινητοποιούνται και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τρίτον, ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των Περιφερειών, με βάση τις κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τρίτη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα North Evia Pass. Με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση, έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάνοντας χρήση κωδικών TaxisΝet. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 1.027 ΚΕΠ που υπάρχουν σε ολόκληρη την χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς: στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού και στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις: Νοέμβριος 2025 και Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2026.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα των 150 ευρώ έκαστη, ώστε να επισκεφθούν τις προαναφερόμενες περιοχές. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης την κάρτα, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Το North Evia Pass 2025 δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος».