Κοντογεώργης: Δεν «τσιμπάμε» στην τοξικότητα, τον λαϊκισμό, σε εκείνους που επιδιώκουν διαιρετικό λόγο

Από την εξωτερική πολιτική ως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και από τις δημοσκοπήσεις ως την πρόσφατη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews radio 105,8.

Από την εξωτερική πολιτική ως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και από τις δημοσκοπήσεις ως την πρόσφατη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews radio 105,8.

Πρώτο θέμα της συνέντευξης, η συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής την Πέμπτη στη Βουλή, θέμα στο οποίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκίνησε από μια διαπίστωση: «Το κλίμα στις ενημερώσεις του υπουργού Εξωτερικών με τους αρχηγούς των κομμάτων ή τους αντιπροσώπους τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι κάπως καλύτερο». Και αυτό, συνέχισε, «θα πρέπει να αποτυπώνεται και σε ένα δημόσιο λόγο. Μας παρακολουθούν κι από το εξωτερικό», επεσήμανε συμπεραίνοντας ότι «η εικόνα, χθες, στη Βουλή δεν ήταν η καλύτερη. Είδαμε από την αντιπολίτευση κάποιες… κορόνες και ταυτόχρονα γεγονότα που δεν εδράζονται στην πραγματικότητα». Και, στο δια ταύτα, «είναι θέματα που, όσο μπορεί, δεν πρέπει να εκφεύγουν της δημόσιας αντιπαράθεσης. Κριτική μπορεί να υπάρχει, και είναι και θεμιτό», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το επεισόδιο μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Δημήτρη Καιρίδη, ο Θανάσης Κοντογεώργης αφού παρατήρησε ότι «οι λαϊκιστές καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές», είπε για τον Δημήτρη Καιρίδη ότι είναι ένας «σοβαρός άνθρωπος με τεχνοκρατικό και πολιτικό λόγο».

Και προσέθεσε: «Επί της αρχής όμως - και δεν αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός - δεν πρέπει να τσιμπάμε στην τοξικότητα, το λαϊκισμό, σε εκείνους που επιδιώκουν διαιρετικό λόγο, σε εκείνους που επιδιώκουν να σε σύρουν σε ένα πεδίο που ξέρουν πάρα πολύ καλά, το πεδίο του λαϊκισμού και της όξυνσης, γιατί έτσι καλύπτουν την ένδεια των επιχειρημάτων τους». Αντιθέτως, «η κυβέρνηση ως σταθερός πυλώνας του πολιτικού συστήματος πρέπει με σοβαρότητα και ψυχραιμία να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, να μην προσχωρεί σε κανενός είδους όξυνση», κατέληξε για το θέμα.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε πως «υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο κληθήκαμε να διαχειρισθούμε». Κάλεσε δε, όλους «να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με όρους απόλυτης διαφάνειας. Αυτό αφορά πρώτα το πολιτικό σύστημα αλλά και, βέβαια, τον αγροτικό κόσμο. Και οι ίδιοι οι αγρότες θέλουν δικαιοσύνη, γιατί έτσι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα κατευθυνθούν στους ανθρώπους που είναι πραγματικά αγρότες».

Εξ άλλου, «σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - επαπειλούνται και πρόστιμα και δεν θέλουμε να βρεθούμε στη δυσάρεστη αυτή θέση - θα προχωρήσουν κάποιες πληρωμές. Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος θα είναι μήνες και για τις αποζημιώσεις, που είναι αρκετές οι εκκρεμότητες, αλλά και για το σκέλος των επιδοτήσεων που δίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Και έκλεισε εκφράζοντας την κατανόηση της κυβέρνησης για «τις συνθήκες πίεσης που βιώνουν άνθρωποι που δεν είχαν καμία ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε».

Επόμενο θέμα, οι δημοσκοπήσεις: «Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πρέπει να μας απασχολούν παραπάνω στη συγκυρία αυτή», επεσήμανε, αφού υποδεικνύουν και τα πεδία δουλειάς που απασχολούν περισσότερο την κυβέρνηση. Τέτοια πεδία είναι: τα εισοδήματα, η ακρίβεια, η παιδεία, η διαφάνεια και η διαφθορά. Θα πρέπει με την κυβερνητική πράξη και τον κυβερνητικό λόγο να δώσουμε αισιόδοξη ρεαλιστική προοπτική για τη συνέχεια», δήλωσε επίσης ο Θ. Κοντογεώργης. Μια προοπτική, εξήγησε, που πρέπει να απευθύνεται «ειδικά στους νέους ανθρώπους αλλά όχι μόνο, (αλλά και σε εκείνους) που μπορεί να αισθάνονται στο παρασκήνιο της πολιτικής και δεν έχουν εκδηλωθεί πολιτικά».

Ερωτηθείς για την πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είπε πως δεν συνηθίζει να σχολιάζει πρώην πρωθυπουργούς, που έχουν, υπογράμμισε, το δικαίωμα να τοποθετούνται στα δημόσια πράγματα.

Ακολούθως, «έχει σημασία να μένουμε στην ουσία των πραγμάτων. Πράγματι χρειάζεται μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό δεν θα έρθει με μαγικό τρόπο. Αυτό αφορά την κυβέρνηση, τα αποτελέσματα της δουλειάς της, κατά πόσο είναι συνεπής. Αφορά πάρα πολύ την αντιπολίτευση, που προσπαθεί με κάθε ευκαιρία - και δεν πρέπει να γίνεται αυτό - να δημιουργεί συνθήκες τεχνητής πόλωσης και όξυνσης».

Στο σημείο αυτό, μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα τμήμα της αντιπολίτευσης, την «έξαλλη αντιπολίτευση», όπως την χαρακτήρισε, που εξαπολύει «ευθείες επιθέσεις κατά των θεσμών, της δικαιοσύνης, του πολιτικού συστήματος, κατά πάντων». Ενώ, κλείνοντας, διευκρίνισε ότι η ΝΔ και η κυβέρνηση δεν διεκδικούν το προνόμιο του ορθού λόγου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ