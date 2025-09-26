Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Για «απελπισία του ΠΑΣΟΚ που οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο» έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές.

Για «απελπισία του ΠΑΣΟΚ που οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο» έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και σημείωσαν ότι η Χαριλάου Τρικούπη «μπορεί να λέει επίσημα ότι έχει γίνει ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ.Βαξεβάνη».

«Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τα όσα ανέφερε το ΠΑΣΟΚ για τον κ. Μυλωνάκη.

Και σημείωσαν:

«Εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί "αναρμοδιότητας", όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

Οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

και κατέληξαν:

«Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η "ουρά" της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».