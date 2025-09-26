Μαρινάκης: Αυτά που ζητάει η Τουρκία σήμερα, η Ελλάδα τα έχει ήδη εξασφαλίσει

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη.

Αυτά που ζητάει η Τουρκία, τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Αυτά, λοιπόν, που ζητάει η Τουρκία -και καλά κάνει και τα ζητάει, είναι ένα άλλο κράτος, εμείς δεν ετεροκαθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική, πάντοτε, όμως, φροντίζουμε να υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις ασφαλείας ως ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- η Ελλάδα τα έχει προχωρήσει, τα έχει εξασφαλίσει γιατί πριν από το 2019 και για την Ελλάδα ήταν ζητούμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογγραμίζοντας ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες.

Όπως είπε, «δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα».

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το αν ανατρέπονται οι ισορροπίες υπέρ της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Εγώ δεν υποτιμώ την καρφίτσα, αλλά θεωρώ πολύ πιο σημαντική από μια καρφίτσα, είναι η ουσία. Και η ουσία από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ ήταν οι όροι που έβαλε στην Τουρκία για να προχωρήσει η συζήτηση για τα F-35, που το επαναλαμβάνω για την Ελλάδα δεν υπάρχει όρος. Και να ‘κουμπώσω' πάνω σε αυτό, να προσθέσω πάνω σε αυτό, ότι δεν είναι και το μόνο. Δεν είναι μόνο ο όρος του προέδρου Τραμπ. Είναι και το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο και στις διαδικασίες που υπάρχουν, που εκπρόσωποι και των δύο πολιτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχουν τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη συζήτηση σχετικά με την Τουρκία. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την Τουρκία, είμαστε εδώ να απαντήσουμε βέβαια σε αυτό το ψευδεπίγραφο αφήγημα περί απόλυτης αποτυχίας. Και νομίζω απάντησα επαρκώς».

Δεν προσβάλλει ο Πάνος Ρούτσι, αλλά οι πολιτικάντηδες των 5 λεπτών δημοσιότητας

«Δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη», τόνισε στη συνέχεια, αναφερόμενος στη διαμαρτυρία που πραγματοποιεί ο πατέρας θύματος των Τεμπών μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όπως είπε, αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του. Μάλιστα, σημείωσε πως «όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι». Παράλληλα, είπε ότι πάνω σε αυτόν τον πατέρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους». Προσέθεσε, τέλος, πως το αίτημα του πατέρα θα το εξετάσει η δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.

Οικονομία και φοροελαφρύνσεις

Περνώντας στην οικονομία και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει καταλάβει η κοινή γνώμη για τις φοροελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον εξήγηση και δεύτερον εφαρμογή. Αυτά θα εφαρμοστούν από 1/1/2026. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα τα βλέπουν μήνα-μήνα, γιατί οι μειώσεις φόρων για τους μισθωτούς είναι αυξήσεις μισθών. Έφερα κάποια παραδείγματα, ας πούμε για έναν νέο απόφοιτο Στρατιωτικής Σχολής, ο οποίος θα δει από 198 μέχρι και 204 ευρώ, αναλόγως με την ηλικία του, τον μήνα παραπάνω καθαρά. 'Αρα σίγουρα όλα αυτά οι μισθωτοί θα τα δουν από τον Ιανουάριο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τα δουν στο επόμενο εκκαθαριστικό για το επόμενο έτος. Δηλαδή για το 2025 στο εκκαθαριστικό του επόμενου».

Όσον αφορά τις επικρίσεις για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Σύρο ηγέτη Τζολάνι εξήγησε ότι «τον είδε και του διεμήνυσε την απόλυτη ανάγκη για σεβασμό κάθε μειονότητας, προφανώς και των χριστιανών, του Διεθνούς Δικαίου και όλων των θέσεων που διαχρονικά πρεσβεύει η Δύση και η Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρύβεται. Ο Κ. Μητσοτάκης κάνει τις συναντήσεις που κάνει, επιδιώκει συνολικά τον διάλογο και σε πρόσωπα, ηγέτες κρατών, ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν μια εντελώς άλλη λογική από τη δική μας, δηλ. τη λογική της Δύσης, του Διεθνούς Δικαίου, της Δημοκρατικής λογικής, λέει τα πράγματα με το όνομά τους».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλείνοντας με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης τόνισε αρχικά ότι «η ΚΟ της ΝΔ πρότεινε έναν πρώτο κατάλογο μαρτύρων, πάνω από 70 άτομα, με μία λογική του να κληθούν οι άνθρωποι οι οποίοι διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν πολιτικοί προϊστάμενοι, υπουργοί, υφυπουργοί, για να διερευνηθούν οι αιτίες μίας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα μας τρία δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου, σε βάθος 30 ετών. Και είπε, επιφυλάχθηκε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα και η Κυβέρνηση δι' εμού την ίδια ημέρα, ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη από την πορεία των καταθέσεων να κληθούν περισσότεροι μάρτυρες… Η Εξεταστική ερευνά συνολικά τα αίτια και τις παθογένειες, που φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε ως χώρα αρκετά δισεκατομμύρια για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, να ερευνηθεί η τεχνική λύση, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης… Εννοείται, δεν εξαιρούμε κανέναν». Και πρόσθεσε: «Δεν είναι, δηλαδή, ότι, επειδή ξεκίνησε η Εξεταστική, σταμάτησε η έρευνα και η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης».

Διευκρίνισε σχετικά με το πότε θα επιστραφούν τα χρήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «προχώρησε η πρώτη ανακοίνωση του ‘φέρτε πίσω τα κλεμμένα', που δεν ήταν τελικά σύνθημα, ήταν πραγματικότητα, έγινε με συγκεκριμένα ΑΦΜ, ποσά. Συνεχίζεται. Θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη ανακοίνωση και μια τρίτη ανακοίνωση». Είπε επίσης ότι «έχουν ξεκινήσει δεσμεύσεις περιουσιών. Αυτό είναι απόφαση της Δικαιοσύνης και των Αρχών αν θα δοθεί δημοσιότητα των ονομάτων. Εγώ, επί της αρχής, δεν είμαι αντίθετος και εφόσον τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις του νόμου. Γιατί δεν είμαστε ‘μπανανία'. Αυτό δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό είναι απόφαση της Δικαιοσύνης, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ερευνώνται για κάτι».

Τέλος με αφορμή τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάνη ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «κάθε χρόνο όλα όσα έλεγε, όλα όσα προσπαθούσε να κάνει γίνονται όλο και πιο επίκαιρα. Νομίζω ότι ο ίδιος με την παρουσία του συμβόλιζε αυτό το οποίο ακόμα για πολλά πράγματα είναι ζητούμενο. Αλλά εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο ανθρώπους πολιτικούς, μορφές, οι οποίες δολοφονήθηκαν, έφυγαν από κοντά μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπατε και το τι συνέβαινε τότε στη χώρα και μάλιστα κάποιες φορές κάποιες πολιτικές δυνάμεις πώς προσπαθούσαν να "ξεπλύνουν" τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιώντας δήθεν έναν ιδεολογικό μανδύα, από βαρύτατες ενέργειες πηγαίνοντας ως υπερασπιστές στα δικαστήρια κάποια πολιτικά πρόσωπα μέχρι και πιο απλές φαινομενικά ενέργειες όπως είναι μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, επαναστατική γυμναστική. Η βία, που έχει διακυμάνσεις προφανώς, και η παράνομη πράξη δεν δικαιολογείται. Ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Τα λέω γιατί για πολλά χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα υπήρχαν ‘καλοί και κακοί παραβατικοί, υπήρχαν ‘λιγότερο ή περισσότερο φασίστες', ‘ξεπλέναμε' την μία όψη του φασισμού ενώ δεν θα έπρεπε -αυτά δεν τα ζούσαμε σε άλλη χώρα, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ τα θυμάμαι όντας απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου και δημόσιου σχολείου, όλα αυτά ήταν η καθημερινότητα για την πολιτική συζήτηση της χώρας».