Τραμπ: Ίσως πρέπει να ανακαλέσουμε τις άδειες που έχουν τα τηλεοπτικά κανάλια

Το «παράθυρο» στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανακαλέσει άδειες τηλεοπτικών δικτύων που είναι «εναντίον μου» άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της διακοπής της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» στο ABC λόγω σχολίων που έκανε ο παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ για τον φερόμενο ως δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και τη σχέση του με το κίνημα MAGA.

«Έχω διαβάσει κάπου ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, πάλι, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα και εύκολα, και τις 7 αμφιλεγόμενες πολιτείες», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη νίκη του στις εκλογές του 2024.

«Είναι 97% κατά, μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, όμως, έχουν κανονικά άδειες. Πιστεύω ότι ίσως η άδειά τους θα έπρεπε να ανακληθεί», πρόσθεσε, τονίζοντας πως η σχετική απόφαση «θα εξαρτηθεί από τον Μπρένταν Καρ», τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών.

«Νομίζω ότι ο Μπρένταν Καρ είναι εξαιρετικός, είναι πατριώτης. Αγαπάει τη χώρα μας και είναι σκληρός άνθρωπος. Οπότε θα δούμε» υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.