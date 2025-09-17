Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: Patriot και Himars στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων μέσω του μηχανισμού PURL

Newsroom
Ζελένσκι: Patriot και Himars στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων μέσω του μηχανισμού PURL
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι πύραυλοι για τα δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων που θα παραδοθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL (Prioritized Ukraine Requirements List- Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από συμμάχους.

«Λάβαμε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εταίρους μας ειδικά για τον μηχανισμό PURL. Θα λάβουμε επιπλέον κεφάλαια για τον Οκτώβριο, νομίζω ότι θα έχουμε άλλα 3,5-3,6 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Τα δύο πρώτα πακέτα των 500 εκατομμυρίων δολαρίων... Αυτά τα πακέτα... σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους για Patriot και Himars».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

