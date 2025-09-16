Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα διατάξει να βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ, μετά την άνευ προηγουμένου αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρά την άρνηση του κ. Νετανιάχου να αποκλείσει νέες επιδρομές στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

