Μαρινάκης: Μετά τη ΔΕΘ οι φοροελαφρύνσεις φτάνουν τις 83 την τελευταία εξαετία

Με αναφορά στη συνάντηση που είχε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων ο πρωθυπουργός ανέφερε πως συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό το οποίο τόνισε πως παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ξανά τη στήριξή του στη συνεννόηση η οποία γίνεται μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών λέγοντας πως είναι μία συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του διεθνούς δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με την τήρηση των απαραίτητων εγγυήσεων ασφαλείας». Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας τη Μέση Ανατολή όπου όπως είπε ο πρωθυπουργός «στηρίζουμε έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για μία εκεχειρία» ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ την οποία υπογράμμισε προσωπικά στον εμίρη του κράτους τονίζοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα θυμίζοντας πως η Ελλάδα προσφέρει εδώ και καιρό σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια.

Ταυτόχρονα με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία ο πρωθυπουργός επανέφερε την ανάγκη να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Με σαφήνεια επίσης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη θέση της χώρας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών γι' αυτή τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της ΕΕ. «Σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο τα μέλη της Ένωσης».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ για επιπλέον μειώσεις φόρων από 1.1.2026, φτάνουν τις 83 οι φοροελαφρύνσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2019 και ανέφερε αναλυτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα φοροελαφρύνσεων της τελευταίας εξαετίας.

«Σημειώνεται πως από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Σ' αυτές συμπεριλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), στα αγαθά σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία, η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, κά». Συμπλήρωσε ότι «οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν τον πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής, στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε τα μάτια. Θέλουμε, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες και σεβόμενοι τις οροφές δαπανών, να στηρίξουμε τους πολίτες με μόνιμα μέτρα που θα έχουν όντως θετικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης έκανε ειδική αναφορά στην πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία του μετρό και του τραμ το Σάββατο στην Αθήνα.

«Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων στην ΣΤΑΣΥ και στον ΟΣΥ. Συνολικά στην ΣΤΑΣΥ εργάστηκαν 287 άτομα προσωπικό προκειμένου να πραγματοποιηθούν πλέον των τακτικών δρομολογίων, επιπλέον 55 δρομολόγια στους συρμούς του μετρό και 30 στις γραμμές του Τραμ. Παράλληλα, στην ΟΣΥ 90 οχήματα τέθηκαν σε λειτουργία για τα επιπλέον δρομολόγια ενώ εργάστηκαν συνολικά 52 άτομα.

Πέρα από την τακτική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προστέθηκαν 18 εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν στοχευμένες περιπολίες σε σταθμούς, συρμούς και δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το 24ωρο Μετρό και Τραμ κάθε Σάββατο είναι πλέον πραγματικότητα. Η πρώτη νύχτα λειτούργησε με οργάνωση, επάρκεια προσωπικού και πλήρη ασφάλεια, ενώ, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θετική».

Κλείνοντας συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, την «επίσημη αγαπημένη», για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ και την υποδειγματική εικόνα που είχαν μέσα και έξω από το γήπεδο. «Σας ευχαριστούμε. Μας κάνατε υπερήφανους!», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το "Λεφτά υπάρχουν"». Με την έκφραση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σε πάρα πολλές ερωτήσεις που του έγιναν από συναδέλφους σας στη συνέντευξη Τύπου, λογικό να ερωτηθεί κάτι τέτοιο, για την κοστολόγηση και εν συνόλω των εξαγγελιών του, αλλά και των επιμέρους εξαγγελιών του, ο κ. Ανδρουλάκης πετούσε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Και όπως είπα και στη χθεσινή μου ανακοίνωση, σε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση, αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά, αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι μονολεκτική. Κοστίζει τόσο. Με επιεικείς υπολογισμούς, συντηρητικούς υπολογισμούς, φαίνεται ότι αυτά τα οποία πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με όσα μας είπε το υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ δεν τα θεωρεί αρνητικά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τα θέλει τα μέτρα αυτά. Άρα εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα, είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε ο κ. Ανδρουλάκης αυτά τα οποία είπε, τα είπε για να τα πει, για να πει στον κόσμο κάτι, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε. Το οποίο άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων. Είτε δηλαδή απλά παρέθεσε μια σειρά από εξαγγελίες για να γίνει ευχάριστος, μήπως και ανέβει δημοσκοπικά, άρα σε αυτή την περίπτωση κορόιδεψε τον κόσμο, είτε είπε την αλήθεια για αυτά τα οποία θέλει να κάνει, αλλά ήταν μισή αυτή η αλήθεια γιατί έπρεπε να συνοδεύεται με τα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτές τις παροχές. Για παράδειγμα θα μπορούσε να έλεγε θα αυξήσω τον ΕΝΦΙΑ ή αντί να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα όπως τον μειώσαμε ακόμα παραπάνω, θα τον αυξήσει. Δεν ξέρω τι, δεν θέλω να βάλω λόγια στο στόμα μου, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι. Αλλά δεν μπορεί να ισχύουν όλα» ανέφερε.

«Περάσαμε πάρα πολλά ως χώρα, με ευθύνη συνολικά του πολιτικού συστήματος. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω απόδοση ευθυνών, δεν είναι δική μου δουλειά, δεν είμαι εγώ αυτός που θα καταγράψει την ιστορία, σε μια λογική του ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 αυτή η λογική. Και δυστυχώς μπήκανε στον πειρασμό όλα τα κόμματα, περισσότερο ή λιγότερο. Υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις κυβερνήσεων που δεν αποδέχθηκαν τη λογική του δώσ' τα όλα ή του λεφτά υπάρχουν. Αλλά φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού με αυτή τη λογική. Και πληρώσαμε πολύ ακριβά το τίμημα, ειδικά οι νεότερες γενιές. Νομίζω ότι εν έτη 2025 θα έπρεπε να έχουμε μια άλλη λογική. Προτείνω αυτό, κοστίζει τόσο και θα το χρηματοδοτήσω από εκεί» πρόσθεσε.

«Για να πάμε παρακάτω πρέπει να μιλάμε με όρους αλήθειας. Με πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. Δεν μπορούμε να πετάμε ούτε λάσπη στον ανεμιστήρα, ούτε να πετάμε μέτρα, χωρίς να το κοστολογούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα του χθες. Όλοι μας έχουμε ευθύνη συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή και να δούμε ποιος μπορεί να πάει παρακάτω, να πορευτεί σωστά, με όρους πραγματικούς. Και ο καθένας να αξιολογηθεί για τις προτάσεις του» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για την ενοχή των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis ο κ. Μαρινάκης είπε: «σας παραπέμπω σε όσα έχουν πει πριν από αρκετά πλέον χρόνια, όχι όμως πάρα πολλά για να τα ξεχάσουμε, ο τότε πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, σε απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα, σε κοινοβουλευτική διαδικασία, ότι "η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτύρων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη". Εκρίθει η αξιοπιστία των μαρτύρων αυτών από τη Δικαιοσύνη. Ήτανε μια μαύρη περίοδος για τη χώρα, όπως έχει κυνικά και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια παραδεχθεί και ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, τότε που λειτουργούσαν παραϋπουργεία Δικαιοσύνης. Κάποιοι άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, στοχοποιήθηκαν. Είναι γνωστά όλα αυτά. Καλό είναι να μην τα ξεχάσουμε, γιατί κάποιοι εμφανίζονται στη συνέχεια από αυτό το πολιτικό χώρο ως ευαίσθητοι για το κράτος δικαίου και συντάσσουν και ψηφίσματα, ενώ ανήκουν στο κόμμα που έστησε αυτή τη σκευωρία.

Η Δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της και για αυτούς οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν στέκομαι λοιπόν στο σκέλος της απόφασης. Η απόφαση είναι απόφαση, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά το είχε πει τότε ο κ. Τσίπρας, η Δικαιοσύνη θα τους κρίνει και τους έκρινε».

Σε ερώτηση για τις αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο είπε: «Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως μας ενημερώνει, παρακολουθεί στενά το φαινόμενο των αυξημένων ροών προς την Κρήτη και εξετάζει όλα τα σενάρια και τα περιθώρια δράσης. Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο μέτρο της αναστολής, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή για όσους εισέρχονται παράνομα από τη Βόρεια Αφρική, εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί με αυτό, με βάση και την συνεκτίμηση της κατάστασης. Το μέτρο αυτό λειτούργησε ως σοβαρό αντικίνητρο και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα».

«Όπως μας ενημερώνει το υπουργείο, πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας τον Ιούλιο, σε μία μόνο βδομάδα καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, ενώ ολόκληρος ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650. Τον Αύγουστο οι αφίξεις μειώθηκαν σε 689, δηλαδή είχαμε μείωση της τάξης του 80%. Τώρα, για το Σεπτέμβριο, στο πρώτο δεκαήμερο, είχαμε μόνο 75 αφίξεις. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται μία αύξηση: 689 αφίξεις στα Χανιά, 137 στο Ηράκλειο, 57 στο Ρέθυμνο, συνολικά είναι 883 νέες παράνομες αφίξεις από τις 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Σε συνδυασμό με τις περίπου 396 αφίξεις παράνομων μεταναστών που παρέμεναν ήδη στην Αγιά από τα τέλη Αυγούστου, αυτή τη στιγμή ο συνολικός αριθμός παράνομων μεταναστών που βρίσκεται στην Κρήτη είναι 1.200 άτομα. Θα επανέλθει το υπουργείο παρακολουθώντας μέρα με τη μέρα τα δεδομένα» πρόσθεσε.

Τέλος για το ζήτημα της αντίδρασης της Τουρκίας στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για την επέτειο της Ημέρας Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είπε: «έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως μια γενοκτονία από το τουρκικό κράτος και στους ανθρώπους αυτούς που μετέτρεψαν τον απόλυτο πόνο, τη μεγαλύτερη οδύνη, σε δημιουργία, μεγαλούργησαν σε όλη την Ελλάδα και κάποιοι και σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς τους ανθρώπους και στις επόμενες γενιές χρωστάμε με την αλήθεια. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να ξαναγραφτεί η ιστορία».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να καλλιεργήσουμε την έχθρα. Το αντίθετο. Έχουμε δείξει και ειδικά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι πιστεύουμε στο διάλογο με τη γείτονα χώρα. Ο διάλογος αυτός έχει παράξει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στον τομέα των παραβιάσεων που έχουν εκμηδενιστεί και στη συνεργασία, στην αντιμετώπιση των δικτύων των λαθροδιακινητών και σε πολλούς άλλους τομείς. Το ότι πιστεύουμε στο διάλογο, ότι επενδύουμε στο διάλογο, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία» πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε, σήμερα το πρωί, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, το οποίο τόνισε πως «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ξανά τη στήριξή του στην συνεννόηση η οποία γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, λέγοντας πως είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου, με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με την τήρηση των απαραίτητων εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, όπου στηρίζουμε έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για μία εκεχειρία», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, την οποία υπογράμμισε προσωπικά στον Εμίρη του κράτους, τονίζοντάς του ταυτόχρονα ότι πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα, θυμίζοντας πως η Ελλάδα, προσφέρει εδώ και καιρό σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, όχι μόνο μέσω των Διεθνών Οργανισμών, αλλά και μέσω ρίψεων ανθρωπιστικού υλικού από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Ταυτόχρονα με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός επανέφερε την ανάγκη να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης, αναφέρθηκε με σαφήνεια στην θέση της χώρας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτή τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο μέλη της Ένωσης». «Είναι πιστεύω στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν το μεταναστευτικό και η στήριξη που πρέπει να λάβουν τα κράτη πρώτης γραμμής, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η κοινή αγροτική πολιτική.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε: «Δράττομαι επίσης αυτής της ευκαιρίας για να σχολιάσω με πολύ θερμά λόγια όσα έχει κάνει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς καταφέρατε να ανακάμψετε και να επιτύχετε πολύ υγιείς μακροοικονομικές βάσεις. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα, έχουμε σαφώς δύο προτεραιότητες: την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια, αλλά τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς υγιείς μακροοικονομικές βάσεις. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι πολύ εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ, διότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και για την ευρωζώνη. Εστιάζουμε τώρα σε αυτές τις δύο κύριες προτεραιότητες, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Είναι αλληλένδετες, διότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε εμπιστοσύνη στους επενδυτές και να τονώσουμε την οικονομία μας χωρίς ασφάλεια. Και είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε στην ασφάλεια και την άμυνα χωρίς μια ισχυρότερη οικονομία».

Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ για επιπλέον μειώσεις φόρων από 1.1.2026, φτάνουν τις 83 οι φοροελαφρύνσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2019.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των φοροελαφρύνσεων της τελευταίας εξαετίας είναι:

* Ότι μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ από το νέο έτος.

* Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από 22% σε 20%

* Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

* Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

* Επιπλέον, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

* Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

- 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

* Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

* Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

* Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

* Η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα καθώς και στους

Συνταξιούχους

* Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

* Η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα

* Η μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη

* Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

* Η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για ποσό έως 800.000 ευρώ και πολλά ακόμα.

Σημειώνεται πως από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Σ' αυτές συμπεριλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), στα αγαθά σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία, η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, κ.ά.

Οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν τον πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής, στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε τα μάτια. Θέλουμε, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες και σεβόμενοι τις οροφές δαπανών, να στηρίξουμε τους πολίτες με μόνιμα μέτρα που θα έχουν όντως θετικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους.

Χιλιάδες συμπολίτες μας εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα κατ' οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου.

Βάσει υπολογισμών, εκτελούνται περίπου 10.000 κατ' οίκον παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους ανά μήνα. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας.

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία παρέχεται δωρεάν. Αφορά, τόσο σε φάρμακα που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου, όσο και σε σκευάσματα ψυγείου, τα οποία μεταφέρονται σε ειδικές ασφαλείς συσκευασίες. Ενεργοποιείται εύκολα, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ και για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι χρειάζονται μόνο ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, εξυπηρετούνται, πρωτίστως, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση. Προσεχώς θα επεκταθεί, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των σκευασμάτων και σε φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου.

«Για εμένα ήταν θέμα αρχής να μπορούμε να έχουμε και άλλους τρόπους παράδοσης τέτοιων φαρμάκων, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται σε ουρές φαρμακείων» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Αυξημένες κατά 18,5% ήταν οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον φετινό Αύγουστο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Συγκεκριμένα έγιναν 1.231 ρυθμίσεις, ύψους 317 εκατ. ευρώ, όταν τον Αύγουστο του 2024 είχαν γίνει 1.039. Ακόμη πιο θεαματική αύξηση προκύπτει από τη σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, καθώς διαμορφώνεται στο 78%.

Συνολικά καταγράφονται 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως οι αλλαγές που έγιναν στον εξωδικαστικό μηχανισμό αποδίδουν καρπούς. Η μεσαία τάξη καλύπτεται, ουσιαστικά, από την πρωτοβουλία, καθώς μετά τη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ρεαλιστικές προτάσεις ρυθμίσεων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον νέο Ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου.

Τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο συνεχάρη και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του.

339 εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, έκαναν πραγματικότητα την πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία της Αθήνας.

Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων στην ΣΤΑΣΥ και στον ΟΣΥ.

Συνολικά στην ΣΤΑΣΥ εργάστηκαν 287 άτομα προσωπικό προκειμένου να πραγματοποιηθούν πλέον των τακτικών δρομολογίων, επιπλέον 55 δρομολόγια στους συρμούς του μετρό και 30 στις γραμμές του Τραμ.

Παράλληλα, στην ΟΣΥ 90 οχήματα τέθηκαν σε λειτουργία για τα επιπλέον δρομολόγια ενώ εργάστηκαν συνολικά 52 άτομα.

Πέρα από την τακτική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προστέθηκαν 18 εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν στοχευμένες περιπολίες σε σταθμούς, συρμούς και δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το 24ωρο Μετρό και Τραμ κάθε Σάββατο είναι πλέον πραγματικότητα. Η πρώτη νύχτα λειτούργησε με οργάνωση, επάρκεια προσωπικού και πλήρη ασφάλεια, ενώ, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θετική.

Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ την Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, την «επίσημη αγαπημένη», για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ και την υποδειγματική εικόνα που είχαν μέσα και έξω από το γήπεδο. Σας ευχαριστούμε. Μας κάνατε υπερήφανους!».