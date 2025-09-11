Μητσοτάκης: Στο 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Το σχολείο έχει ανακαινιστεί χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την τελετή του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η σχολική μονάδα αποτελεί μία από τις 431 που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους αναβαθμισμένους χώρους από τη διευθύντρια του σχολείου, ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.

Το πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ριζική ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, κατασκευή τουαλετών για ΑμεΑ, καθώς και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παιδικών χαρών, ιδιαίτερα σε νηπιαγωγεία. Η δράση αναμένεται να επεκταθεί σε 2.500 επιπλέον σχολεία το επόμενο διάστημα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ, και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

«Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με 431 πλήρως ανακατασκευασμένα σχολεία με το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου"»

Μετά το πέρας του αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλους και ειδικά «στα πρωτάκια», όπως είπε. Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και διευκρίνισε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ