Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας: Συζητήθηκε η παρουσία χιλιάδων ξένων στρατευμάτων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας: Συζητήθηκε η παρουσία χιλιάδων ξένων στρατευμάτων
«Είναι σημαντικό που συζητάμε όλα αυτά. Ναι, σίγουρα θα είναι χιλιάδες, και όχι μόνο μερικά. Και αυτό είναι ένα γεγονός» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάπτυξη χιλιάδων ξένων στρατευμάτων συζητήθηκε στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά την λήξη του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι σημαντικό που συζητάμε όλα αυτά. Ναι, σίγουρα θα είναι χιλιάδες, και όχι μόνο μερικά. Και αυτό είναι ένα γεγονός» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την επίσκεψη του στην πόλη Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρικ Τεν Χαγκ: Η τρελή αποζημίωση για μόλις 62 ημέρες στον πάγκο της Λεβερκούζεν

H Porsche πρόλαβε την Tesla στην κούρσα για την ασύρματη φόρτιση μπαταρίας

Δεύτερη ευκαιρία για τα vouchers σε παιδικούς σταθμούς: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

tags:
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider