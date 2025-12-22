Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία συγχρηματοδότησης με την Pollen Street Capital έως 250 εκατ. ευρώ

Σε σύναψη Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης με τον διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων Pollen Street Capital προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε..

Η συμφωνία προβλέπει συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα έως €250 εκατ. σε ορίζοντα τριετίας και σκοπός της είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε σύναψη Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης (Co-Funding Agreement) με τον διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων «Pollen Street Capital», με έδρα το Λονδίνο, με υπό διαχείριση κεφάλαια (Assets under Management) άνω των €7 δισ..

Η συγχρηματοδοτική διάρθρωση θα υλοποιηθεί μέσω δανειακής χρηματοδότησης της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «Premier Capital Investments S.A.», συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, με συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η «Pollen Street Capital» και της «Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε.», για συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα έως €250 εκατ. εντός των επόμενων 3 ετών.

Το προϊόν της ανωτέρω χρηματοδότησης θα καταστεί διαθέσιμο στην κατά 100% έμμεση θυγατρική της Εταιρείας «Premier Capital Investments Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε.», συσταθείσα στην Ελλάδα και κατά 100% θυγατρική της «Premier Capital Investments S.A.» (Λουξεμβούργο), μέσω ενδοομιλικών χρηματοδοτικών διευθετήσεων.

Σκοπός της Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά την ανωτέρω συναλλαγή.

Τεχνική Ολυμπιακή
Ακίνητα (real estate)
