Παναγιωτόπουλος στο Economist Impact: Καθοριστικής σημασίας η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που θέλουμε να χτίσουμε στην Ευρώπη

Βρισκόμαστε σε μια ασταθή και αβέβαιη συγκυρία, με πόλεμο σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι καθοριστικής σημασίας η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που θέλουμε να χτίσουμε στην Ευρώπη. Αυτό τόνισε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μιλώντας σήμερα στην ενότητα «A new defence and security architecture for Europe».

Ο κ.Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε, σύμφωνα με τη μετάφραση των διοργανωτών του συνεδρίου, ότι υπάρχει «κοινή αντίληψη» ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδας και τη Γαλλίας για τις διεθνείς σχέσεις ενώ προσέθεσε ότι στην παρούσα συγκυρία η Κίνα «θέλει να αμφισβητήσει την παντοδυναμία των ΗΠΑ».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ευρώπη «πρέπει να ανατρέψει την αντίληψη ότι αποτελεί πλέον ένα αδύναμο παίκτη» σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό, όπως είπε, «ωθεί την Ευρώπη να θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο» στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας και «να σταθεί στα πόδια της».

Εξήγησε ότι πλέον, η Ευρώπη δεν «βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ» και όπως συνέχισε, «αυτό το μήνυμα έχει ήδη περάσει» και «εφαρμόζονται μέτρα» σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ «αναζητούνται επιπλέον νέα εργαλεία» για να επιτευχθεί ο στόχος της αμυντικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Αναφέρθηκε στους πόρους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ που η Ευρώπη θα επενδύσει στην Άμυνα αλλά και στους επιμέρους τομείς που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός ενώ ανέλυσε ότι για τη «στρατηγική αυτονομία χρειάζονται περισσότερη βήματα» αλλά και «πολιτική βούληση».

«Πρέπει», επισήμανε, «να σκεφτόμαστε με πιο ανατρεπτικό τρόπο για να βρούμε λύσεις».

Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα όσον αφορά «τη στήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία» καθώς «δεν υπήρχε άλλος τρόπος» αφού «δεν θα μπορούσαμε να ανεχθούμε την εισβολή του Πούτιν».

«Πρέπει, όμως», συμπλήρωσε, «να αποδεχθούμε την πραγματικότητα και φυσικά το πρώτο που απαιτείται είναι η κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας» ώστε να βρεθεί λύση στο ζήτημα των περιοχών που έχουν πληγεί.

Η πρώην υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί αναφέρθηκε στη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας και Γαλλίας, η οποία, όπως είπε, «περιλαμβάνει κοινή ρήτρα ασφαλείας και ήδη έχει δώσει καρπούς με κοινές ασκήσεις στη Μεσόγειο» με την παράδοση των αεροσκαφών Rafale και την επικείμενη παράδοση των φρεγατών Μπελαρά.

«Στόχος», υπογράμμισε, «είναι να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα μας και να συμβάλουμε στην ασφάλεια της περιοχής που γίνεται όλο και πιο ασταθής μετά το 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα».

Για τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, τόνισε ότι «υπάρχει κοινή στήριξη στην Ουκρανία με τη συμμετοχή πάνω από 30 χωρών» ενώ εξήγησε ότι σύντομα τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γαλλία θα προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη.

Για την πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη, επισήμανε ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση «ίσως η δυσκολότερη μετά το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα.

Για την επανεκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αγνοεί το διεθνές δίκαιο ενώ για την Κίνα εξήγησε ότι διεκδικεί την επιρροή που κρίνει ότι της αναλογεί στον πλανήτη.

Από την πλευρά, του ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν Ουάλας υπογράμμισε ότι «πρέπει να στήσουμε εκ νέου το οικοδόμημα της Ασφάλειας και της Άμυνας στην Ευρώπη».

Είπε ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αποτελεί «εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρώπη» καθώς «οι εχθροί μας θέλουν να πλήξουν τον τρόπο ζωής μας» ενώ έδωσε «έμφαση στη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας».

Για τον Τραμπ, σχολίασε ότι «επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο κομμάτι της επένδυσης στην ασφάλεια της» ενώ συμπλήρωσε ότι «σε αυτό συμφωνούσε και η διακυβέρνηση Ομπάμα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Ομπάμα μιλούσε «με μεγαλύτερη ευγένεια» ενώ ο Τραμπ το δηλώνει «με τον δικό του τρόπο».

