Σκέρτσος για Τσίπρα: Οι πολιτικοί λωτοφάγοι είναι οι πιο επικίνδυνοι των αδιόρθωτων λαοπλάνων

«Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Αν δεν θέλουμε όμως να επαναληφθεί, πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρή, ειλικρινή αυτοκριτική και έμπρακτη μεταμέλεια» σχολιάζει ο υπουργός Επικρατείας.

Εν όψει της αποψινής ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σημειώνει σε ανάρτησή του: «Θα μας μιλήσει ο Α. Τσίπρας για πρόγραμμα "οικονομικής ανάτασης" της χώρας όταν το 2023 -και αφού είχε κυβερνήσει και διέθετε πλέον την εμπειρία του 2015- κατέβηκε στις εκλογές με κυβερνητικό πρόγραμμα νέας χρεοκοπίας που κόστιζε 85 δισ. ευρώ (...αλλά είχε ξεχάσει να κοστολογήσει)».

«Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Αν δεν θέλουμε όμως να επαναληφθεί, πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρή, ειλικρινή αυτοκριτική και έμπρακτη μεταμέλεια» σχολιάζει ο υπουργός Επικρατείας και καταλήγει:

«Ο αγώνας για καλύτερη δημοκρατία και μια πιο δίκαιη, ισχυρή και αξιοπρεπή Ελλάδα είναι πρωτίστως ο αγώνας της μνήμης. Γι' αυτό και πιο επικίνδυνοι των αδιόρθωτων λαοπλάνων πολιτικών είναι οι πολιτικοί λωτοφάγοι».

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας

