Ευρωβαρόμετρο: Οι νέοι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της διεύρυνσης της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου σύμφωνα με την οποία οι νέοι Ευρωπαίοι και οι νέες Ευρωπαίες υποστηρίζουν σθεναρά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Τρίτη μια νέα έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου σύμφωνα με την οποία οι νέοι Ευρωπαίοι και οι νέες Ευρωπαίες υποστηρίζουν σθεναρά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 39 ετών θεωρούν ότι οι (δυνάμει) υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ενταχθούν στην ΕΕ, μόλις πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ενώ το 56% τάσσεται υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ και θεωρεί ότι αυτή είναι επωφελής για τη χώρα τους.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, τα κύρια πλεονεκτήματα της διεύρυνσης της ΕΕ σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, την ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας καθώς και με την παγκόσμια επιρροή της ΕΕ στον κόσμο. Ωστόσο, το 67% των πολιτών δηλώνει ότι δεν αισθάνεται επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τη διεύρυνση.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, από τις οποίες γενικά προκύπτει ευρεία στήριξη για την ένταξη στην ΕΕ. Στα Δυτικά Βαλκάνια, η μεγαλύτερη στήριξη καταγράφεται στην Αλβανία (91%) και τη Βόρεια Μακεδονία (69%), ενώ οι ερωτηθέντες στη Σερβία εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό στην περιοχή με 33%. Στις ανατολικές γειτονικές χώρες, η Γεωργία και η Ουκρανία καταγράφουν ποσοστά στήριξης 74% και 68% αντίστοιχα.

Οι πολίτες της Αλβανίας έχουν επίσης τη θετικότερη εικόνα για την ΕΕ (82%), ενώ η Σερβία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (38%). Στη Μολδαβία, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ (55%), ενώ ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος στην Ουκρανία (49%) και στη Γεωργία (43%).

Στην Τουρκία, παρόμοια έρευνα έδειξε ότι η στήριξη για την ένταξη στην ΕΕ ανέρχεται στο 49,9%, ενώ το 50,7% των πολιτών έχει θετική άποψη για την ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρύνει τη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική διεύρυνσής της, τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. Επίσης, τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν ώστε η Επιτροπή να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί την πρόοδο που σημειώνεται, π.χ. στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου εκθέσεων για τη διεύρυνση.

Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο και οι έρευνες για το πώς γίνεται αντιληπτή η διεύρυνση διεξήχθησαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών αντίληψης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα πλήρη αποτελέσματα και τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου είναι επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο.