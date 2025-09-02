Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχος

Η συνάντηση έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσει σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους ηγέτες της Γερμανίας και της Βρετανίας στη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι, δήλωσε σήμερα σύμβουλος στο γραφείο του Ζελένσκι.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ έγραψε στο X πως ο σκοπός της συνάντησης είναι ο «'συγχρονισμός των ρολογιών' στη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της».

Η συνάντηση έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.