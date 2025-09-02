Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η συνάντηση έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσει σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους ηγέτες της Γερμανίας και της Βρετανίας στη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι, δήλωσε σήμερα σύμβουλος στο γραφείο του Ζελένσκι.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ έγραψε στο X πως ο σκοπός της συνάντησης είναι ο «'συγχρονισμός των ρολογιών' στη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της».

Η συνάντηση έχει οριστεί για μεθαύριο Πέμπτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παπαστεργίου: Πότε σταματά να ισχύει η παλιά ταυτότητα

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: 22,6 εκατ. ευρώ σε ύποπτες επιδοτήσεις - Δεσμεύονται περιουσίες - Ο χάρτης με τα ποσά ανά περιφέρεια

Δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες ο ΥΠΕΞ - Φουντώνει ο πόλεμος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ αλλά ο Αλέξης κλέβει τη μπουκιά - Βαφτίσια με ειδήσεις

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider