Τσάφος: Ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει επενδύσεις 812 εκατ. ευρώ στο δίκτυο

«Ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα κάνει επενδύσει 812 εκατ ευρώ στο δίκτυό του, όταν κατά την περίοδο 2018 - 2019 έκανε επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ» απάντησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς σχετικά με τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο υπουργός αναφερόμενος στο θέμα του εναέριου και του υπογειοποιημένου ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, ανέφερε πως αυτό έχει συνολικό μήκος 250.000 χιλιομέτρων, αριθμεί 167.000 υποσταθμούς και έχει τεσσερισήμισι εκατομμύρια στύλους, κολώνες.

Διαχρονικά, είπε ο κ. Τσάφος «η χώρα μας δεν είχε πολύ υψηλά ποσοστά υπογειοποίησης εξ αιτίας του κόστους της. Ο μέσος όρος των υπογειοποιήσεων που γινόντουσαν την περίοδο 2015 - 2018 ήταν ετησίως περίπου 250 χιλιόμετρα και το 2019 ανήλθε στα 550 χιλιόμετρα. Πέρσι οι υπογειοποιήσεις ξεπέρασαν στα 1.800 χιλιόμετρα. Και φέτος μόνο το πρώτο εξάμηνο είμαστε στα 1.038 χιλιόμετρα υπογειοποιήσεων και ο στόχος είναι να φτάσει περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα». Μιλάμε, είπε ο κ. Τσάφος, για μια αύξηση επτά, οκτώ και εννιά φορές, σε σχέση με την υπογειοποίηση που έκανε ο ΔΕΔΔΗΕ επί των εποχών του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε «να μην τα μηδενίζουμε όλα, παρ' όλο που έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να έχουμε ένα πλήρες ανθεκτικό δίκτυο».

Ο υφυπουργός, στην δευτερολογία του ανέφερε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενσωματώσει περίπου 100.000 εκατό σταθμούς ΑΠΕ και ένας βασικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου του είναι σαφώς και οι υπογειοποιήσεις. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ένα δικό του επενδυτικό πλάνο που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ και στον επόμενο επενδυτικό του κύκλο επενδύσεις θα κάνει υπογειοποιήσεις, αλλά πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πολυετεές σχέδιο. Εμείς, είπε ο κ. Τσάφος «πιέζουμε τον ΔΕΔΔΗΕ να τρέξει πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα δίκτυο με διακόσιες πενήντα χιλιάδες χιλιόμετρα, η ικανότητα να το υπογειοποιήσεις άμεσα δεν υφίσταται. Μπορείς μόνο να τρέξεις πιο γρήγορα, να έχεις πρόοδο και να κάνεις όσο πιο πολύ όσο πιο γρήγορα μπορείς αυτή τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό σύστημα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από την πλευρά του αναφερόμενος στην πτυχή των δασικών πυρκαγιών εξαιτίας των πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ότι στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πυρκαγιών συνδέονται με το υπέργειο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, με την ανεπαρκή συντήρηση αγωγών, την πτώση καλωδίων, της επαφής τους με την βλάστηση, τους σπινθηρισμούς από τους μονωτήρες ή τους υποσταθμούς.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είπε ο κ. Χαρίτσης, παρά την υποχρέωση που έχει από το νόμο δεν εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του δικτύου, να καθαρίζει ζώνες ασφαλείας, να αντικαθιστά έγκαιρα τον εξοπλισμό, να υπογειοποιεί γραμμές σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Ο κ. Χαρίτσης, ανατρωτήθηκε «τί έγιναν, άραγε, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού που το 2021 μιλούσε για 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση των εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ;» και πρόσθεσε «ούτε το ένα τρίτο από αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί για υπογειοποίηση». Ζήτησε από τον υπουργό να μην καταφεύγει στην επίκληση του παρελθόντος για να δικαιολογήσετε τις αδράνειες και τις αποτυχίες του σήμερα. Υποστήριξε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έδωσε πολλές και πολύ μεγάλες ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν από τη χώρα. Χαρακτήρισε σκανδαλώδη όπως είπε «τον τρόπο να πουλήσει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ η κυβέρνηση σε ένα ιδιωτικό fund και κράτησε μόνο το 51% στη ΔΕΗ. Από μια ΔΕΗ, που το «Δ», το Δημόσιο, έχει με δικιά σας ευθύνη αφαιρεθεί προ πολλού». Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είπε ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ θα έπρεπε να ολοκληρώσει το επενδυτικό του σχέδιο το 2026 αλλά αυτό παίρνει παράταση και πάει τουλάχιστον για το 2030» λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το κράτος επιτέλους θα πρέπει να ασκήσιε τον έλεγχό του στον ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ