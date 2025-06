Λιβύη-Τουρκία: Υπογραφή μνημονίου για σεισμικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου (TPAO) για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές.

#Libya’s National Oil Corporation (NOC) signed a memorandum of understanding (MoU) with the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) to cooperate in offshore explorations.

As per the MoU, signed today in #Istanbul, the Turkish company will conduct geological and geophysical studies… pic.twitter.com/0CsiunXQBa

