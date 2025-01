Μήνυμα Λάιεν σε Τραμπ: Διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές

«Θα φανούμε ρεαλιστές, όμως δεν θα απαρνηθούμε τις αρχές μας. Για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να υπερασπισθούμε τις αξίες μας», τόνισε.

Ρεαλισμός σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, χείρα συνεργασίας προς την Κίνα και ανακοίνωση ενός ταξιδιού στην Ινδία: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε σήμερα στο Νταβός πως η Ευρώπη θα αναζητήσει νέους συμμάχους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Θα φανούμε ρεαλιστές, όμως δεν θα απαρνηθούμε τις αρχές μας. Για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να υπερασπισθούμε τις αξίες μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκανε μία από τις πρώτες ομιλίες κατά την έναρξη της ετήσιας διάσκεψης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο.

«Θέλουμε περισσότερη συνεργασία με όλους που είναι ανοιχτοί και αυτό, φυσικά περιλαμβάνει τους πιο στενούς εταίρους. Και φυσικά, τις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «καμία άλλη οικονομία στον κόσμο δεν είναι τόσο ολοκληρωμένη όσο εμείς. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες στις ΗΠΑ απασχολούν 3,5 εκατομμύρια Αμερικανούς. Και ένα άλλο εκατομμύριο αμερικανικές θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από το εμπόριο με την Ευρώπη. Ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού εκτείνονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού» είπε χαρακτηριστικά.

«Ταυτόχρονα, η Ευρώπη εισάγει διπλάσιες ψηφιακές υπηρεσίες από τις ΗΠΑ από ό,τι κάνουμε από ολόκληρη την Ασία-Ειρηνικό. Από όλα τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, τα δύο τρίτα βρίσκονται στην Ευρώπη. Και οι ΗΠΑ παρέχουν πάνω από το 50% του υγροποιημένου φυσικού αερίου μας (LNG). Ο όγκος συναλλαγών μεταξύ μας είναι 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 30% του παγκόσμιου εμπορίου» σημείωσε.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμά ότι «πολλά διακυβεύονται και για τις δύο πλευρές» και προκρίνει τον άμεσο διάλογο με τη νέα αμερικανική διοίκηση.

«Έτσι, η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να εμπλακούμε νωρίς, να συζητήσουμε κοινά συμφέροντα και να είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε» ανέφερε ωστόσο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι «θα είμαστε ρεαλιστές, αλλά θα υποστηρίζουμε πάντα τις αρχές μας. Η προστασία των συμφερόντων μας και η προάσπιση των αξιών μας».

Exchanges between 🇪🇺🇺🇸 account for 30% of global trade.

A lot is at stake for both sides.

Our priority will be to engage early, discuss common interests, and be ready to negotiate.

We will be pragmatic, but we will always stand by our principles and values.

It is the European… pic.twitter.com/lGtPIW5xMX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2025