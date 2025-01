Προκλητική ανάρτηση Μασκ για τον Τριντό: Δεν έχει σημασία τι λες

«Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Επίθεση στον Τζάστιν Τριντό εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ, κάτω από την ανάρτηση του πρώτου, με αφορμή τα σενάρια του Ντόναλντ Τραμπ για εδαφική επέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, στα οποια ο Καναδάς γίνεται η «51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το να είναι ο ένας ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η ασφάλεια του άλλου» πρόσθεσε ο παραιτηθείς πρόεδρος του Καναδά.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025