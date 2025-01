Τραμπ: Δημοσίευσε χάρτη με τον Καναδά προσαρτημένο στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε σήμερα να προωθεί την ιδέα μιας πολύ μεγάλης εδαφικής επέκτασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε σήμερα να προωθεί την ιδέα μιας πολύ μεγάλης εδαφικής επέκτασης των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να είναι δυνατόν να πει εάν πρόκειται για σοβαρά σχέδια ή προκλήσεις που αποσκοπούν στην απόσπαση οικονομικών ή πολιτικών παραχωρήσεων.

Διατύπωσε οικονομικές απειλές κατά του Καναδά και αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για τη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, σε δηλώσεις που έφτασαν στα Ηνωμένα Έθνη.

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 8, 2025