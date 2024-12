Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ποια είναι η εκλεκτή του Τραμπ για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η 55χρονη δικηγόρος, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και άλλοτε αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα διαδεχθεί τον Τζορτζ Τσούνη.

Tην Κίμπερλι Γκιλφόιλ πρότεινε για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth. Η 55χρονη δικηγόρος, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και άλλοτε αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα διαδεχθεί τον Τζορτζ Τσούνη. Να σημειωθεί ότι η υποψηφιότητά της θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Στο μήνυμά της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ιδιαίτερα τιμητική για την ίδια. Τονίζει ότι «οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα βοήθησαν στην ίδρυση της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως πρέσβης, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα Τραμπ, να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

«Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Η εκτεταμένη εμπειρία της και η ηγετική της θέση στο δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, μαζί με την κοφτερή της διάνοια, την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό».

Η 55χρονη Γκίλφοϊλ μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων τον Ιούλιο και υπήρξε πιστή σύμμαχος του Tραμπ. Ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αλλά οι δυο τους χώρισαν πρόσφατα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. «Η Κίμπερλι είναι απόλυτα κατάλληλη για να προωθήσει ισχυρές διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι επιλέγει ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οικογένειά του ή έχουν αποδεδειγμένη αφοσίωση. Προηγουμένως, ο Τραμπ όρισε τον Τσαρλς Κούσνερ, τον πατέρα του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, ως τον εκλεκτό του για πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γαλλία. H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969. Ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Η μητέρα της Γκίλφοϊλ, Mερσέντες, ήταν Πορτορικανή και δίδασκε ειδική αγωγή. Πέθανε από λευχαιμία όταν η Γκίλφοϊλ ήταν 11 ετών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νομική Σχολή, έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Ήταν επίσης μοντέλο και εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες τοπικών πολυκαταστημάτων (μεταξύ άλλων για το Macy’s) ενώ πήρξε μοντέλο εσωρούχων της Victoria’s Secret για ένα νυφικό περιοδικό. Αργότερα σπούδασε στο Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Όσο ήταν εκεί δημοσίευσε έρευνα στα διεθνή δικαιώματα των παιδιών και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Μετά τη Νομική Σχολή εργάστηκε για λίγο ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο. Έχασε τη δουλειά της το 1996, όταν ο Τέρενς Χάλιναν εξελέγη εισαγγελέας και απέλυσε 14 από τους εισαγγελείς της πόλης. Η Γκίλφοϊλ εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο Λος Άντζελες ως αναπληρώτρια εισαγγελέας, ασχολούμενη με υποθέσεις ενηλίκων και ανηλίκων. Έλαβε πολλά βραβεία στο γραφείο του εισαγγελέα του Λος Άντζελες, μεταξύ των οποίων και το βραβείο του εισαγγελέα του μήνα.

Το 2000, επαναπροσλήφθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου ήταν βοηθός εισαγγελέα από το 2000 έως το 2004. Τον Ιανουάριο του 2004 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να παρουσιάσει την εκπομπή Both Sides στο Court TV ενώ τον Φεβρουάριο του 2006 εντάχθηκε στο Fox News. Στο βιογραφικό της μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ήταν μία από τις συμπαρουσιάστριες του The Five στο Fox News Channel, συνεργάτης του The O’Reilly Factor και του Hannity. Στο παρελθόν ήταν επίσης νομική αναλύτρια/σχολιαστής για το Fox News και το ABC.

Έλαβε μεγάλη προσοχή το 2001, όταν άσκησε με επιτυχία δίωξη εναντίον δύο κατηγορουμένων, τα σκυλιά των οποίων είχαν κατασπαράξει μέχρι θανάτου μια γυναίκα στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι επίσης γνωστή ως η πρώην σύζυγος του πολιτικού της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, και ήταν η Πρώτη Κυρία του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του Νιούσομ ως δήμαρχος της πόλης.