Μασκ: Δεν θα χρηματοδοτήσω κανέναν υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία ούτε του νυν προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ούτε και του τέως, Ντόναλντ Τραμπ.

«Για να γίνω εντελώς σαφής, δεν δωρίζω χρήματα σε κανέναν υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X.

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President

