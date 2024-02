Συνάντηση Γεραπετρίτη - Γκουτέρες στη Ν. Υόρκη: «Πάντοτε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο»

«Η Ελλάδα, πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στην εξωτερική πολιτική αρχών και κανόνων, είναι στη διάθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα, πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στην εξωτερική πολιτική αρχών και κανόνων, είναι στη διάθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres) στη Νέα Υόρκη.

«Είναι κάτι που εκτιμά ο Γενικός Γραμματέας και πάντοτε προσβλέπει στη συνεργασία μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Γκουτέρες αντάλλαξαν ιδέες για όλα τα φλέγοντα ζητήματα και για τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως.

«Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία στάσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Αϊτή, την Υποσαχάρια Αφρική», ανέφερε.

