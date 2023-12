Διχασμένη η στάση των γερμανικών επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ακροδεξιού AfD

Τεράστια είναι η ανησυχία -όσο και ο διχασμός - στους οικονομικούς κύκλους της Γερμανίας σε σχέση με τη δημοσκόπηση άνοδο του ακροδεξιού κόμματος AfD.

Σύμφωνα με έρευνες, η υποστήριξη προς το AfD είναι υψηλότερη από ποτέ. Σε εθνικό επίπεδο, το κόμμα έχει υποστήριξη άνω του 20%, και ακόμη μεγαλύτερη σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος το κατατάσσει ως «ύποπτο» σαν «ακροδεξιό» στοιχείο σε όλη τη Γερμανία, και μάλιστα ως «σίγουρα ακροδεξιό» σε δύο ομόσπονδα κρατίδια.

Αυτό έχει συνέπειες βαθιά μέσα στις γερμανικές εταιρείες, σημειώνει η Handelsblatt. Όχι παντού τόσο άμεσα όσο στο εργοστάσιο της VW στο Zwickau, όπου τα δεξιά εργατικά συμβούλια συμμετέχουν ήδη επίσημα. Αλλά αν το 20% των Γερμανών ψήφιζε το AfD, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων θα συμπαθούσε πιθανότατα επίσης το δεξιό κόμμα. Στην πραγματικότητα, το AfD έχει μια εκπροσώπηση άνω του μέσου όρου μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων.

Η επιτυχία του AfD γίνεται πρόβλημα για την οικονομία

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε πέρυσι το Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας (IW), το οποίο βρίσκεται κοντά στους εργοδότες, οι υποστηρικτές του AfD δεν στρατολογούνται κυρίως από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, αλλά από εκείνες τις ομάδες που έχουν να χάσουν κάτι οικονομικά και από άποψη κύρους. Αυτό εξηγεί επίσης τη συσχέτιση μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού βιομηχανικών θέσεων εργασίας και καλών εκλογικών αποτελεσμάτων του AfD σε διάφορες περιοχές, όπως καταγράφεται σε μια άλλη μελέτη του IW.

Η επιτυχία του AfD εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε πρόβλημα για την οικονομία: λόγω των εντάσεων στο εργατικό δυναμικό, αλλά και από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης. Οι δεξιοί λαϊκιστές τρομάζουν τους επειγόντως αναγκαίους ειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό, θέλουν να μπλοκάρουν τις μελλοντικές τεχνολογίες και, σύμφωνα με οικονομικούς ερευνητές, μετατρέπονται σε κίνδυνο τοποθεσίας για τη Γερμανία. Μια ματιά μόνο στο πρόγραμμα του κόμματος AfD δείχνει το γιατί.

Το AfD ζητά έξοδο από το ευρώ και θέλει να αξιοποιήσει τη δημογραφική αλλαγή μέσω του «εγχώριου δυναμικού» - κάτι που θεωρείται κάπως μη ρεαλιστικό από τους οικονομολόγους. Το κόμμα απορρίπτει κάθε μορφή επιδότησης, ενώ η ενεργειακή του πολιτική επικεντρώνεται στον άνθρακα και τα πυρηνικά εργοστάσια. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του IW, περίπου ένας στους δύο διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων εργοδοτικών και επιχειρηματικών ενώσεων βλέπουν αυξανόμενες «δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό στα προπύργια του AfD» λόγω τέτοιων σημείων του προγράμματος.

Ωστόσο, σε αντίθεση με λίγα χρόνια πριν, δεν υπάρχει σχεδόν καμία δημόσια αντίθεση από τον επιχειρηματικό κόσμο. Συνήθως είναι μεμονωμένα άτομα που μιλούν, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Evonik, Kρίστιαν Κούλμαν, ο οποίος επέπληξε την εταιρεία σε ένα συνέδριο επικοινωνίας στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο: «Δημοσιεύουμε έναν ατελείωτο αριθμό εγγράφων για ολόκληρη τη βιομηχανία, ότι υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου, ότι υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, ότι είμαστε κατά του αντισημιτισμού. Τι αξία έχει αυτό όταν πρόκειται να πάρουμε θέση κατά του AfD; Ένα κόμμα που θέτει σε κίνδυνο τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Πού βρισκόμαστε; Πού είναι οι εταιρείες μας;»

Ο Χάραλντ Κριστ, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της εταιρείας συμβούλων Christ & Company, ο οποίος κατηγορεί τις εταιρείες για αμέλεια όταν συναλλάσσονται με δεξιούς λαϊκιστές. Εξάλλου, οι Γερμανοί επιχειρηματίες δεν λειτουργούν σε πολιτικό κενό: «Όλες αυτές οι εταιρείες πρέπει να έχουν συμφέρον από μια ισχυρή Γερμανία ως επιχειρηματικό χώρο και από μια ισχυρή δημοκρατική βάση», δήλωσε ο Christ στην Handelsblatt.

Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα: Μια έρευνα της Handelsblatt σε όλες τις 40 εταιρείες που είναι εισηγμένες στο DAX σχετικά με τις συναλλαγές τους με το κόμμα κατέληξε σε λίγες μόνο απαντήσεις. Έντεκα εταιρείες άφησαν το ερώτημα αναπάντητο, ενώ μόνο πέντε εταιρείες απάντησαν διεξοδικά στο ερωτηματολόγιο: Beiersdorf, Covestro, Hannover Re, Henkel και MTU. Η κατάσταση δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων της Γερμανίας, όπου η έρευνα της Handelsblatt επίσης δεν αποσπά σχεδόν καμία απάντηση.

Αλλά γιατί τόσοι πολλοί σιωπούν; Και πόσο επικίνδυνο είναι για τη δημοκρατία και την ευημερία μακροπρόθεσμα αν οι γερμανικές επιχειρήσεις σιωπούν στο θέμα; Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δημοσιογράφοι της Handelsblatt πραγματοποίησαν αμέτρητες εμπιστευτικές συζητήσεις με διευθυντές του DAX, οικογενειακούς επιχειρηματίες και συμβούλια εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτές τις συνεντεύξεις, πολλοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αναγνωρίζουν το πρόβλημα - αλλά πασχίζουν να βρουν μια λύση που ούτε οι πολιτικοί δεν έχουν.

Η σιωπή των διαχειριστών Ο διευθύνων σύμβουλος της Henkel, Kάρστεν Κνόμπελ και ο διευθύνων σύμβουλος της Hannover Re, Ζαν – Σακ Χένχοζ αποτελούν εξαίρεση μεταξύ των 40 επικεφαλής των εταιρειών του DAX. Είναι οι μόνοι εν ενεργεία διευθύνοντες σύμβουλοι που απάντησαν στο ρητό αίτημα για προσωπική δήλωση στην έρευνα της Handelsblatt σχετικά με την απειλή που συνιστά το AfD.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hannover Re δηλώνει: «Η μισανθρωπία κάθε είδους δεν έχει θέση σε εμάς. Καταδικάζουμε κάθε παρέκκλιση από αυτή τη βασική αρχή». Και ο διευθύνων σύμβουλος της Henkel λέει ότι όταν πρόκειται για πολιτικά κόμματα, αυτό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τους πολιτικούς. Αλλά: «Οι εταιρείες δεν πρέπει να απομακρύνονται από το θέμα. Ωστόσο, μπορούν μόνο να επισημάνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τη Γερμανία ως επιχειρηματικό χώρο». Ωστόσο, υπάρχουν και μερικά άλλα σχόλια πέραν της έρευνας για τους CEO. Η Mercedes-Benz έγραψε: «Το AfD υποστηρίζει εν μέρει αντισυνταγματικές και ξενοφοβικές θέσεις που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία. Η VW δήλωσε: «Οι στόχοι του AfD είναι θεμελιωδώς αντίθετοι με τις αξίες και τα βασικά μας συμφέροντα».

Και ο επικεφαλής της Daimler για την παραγωγή φορτηγών, Μάρτιν Ντάουμ είχε ήδη δηλώσει το καλοκαίρι ότι το AfD «δεν έχει ιδέα, πόσο μάλλον λύση». Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, έχει κάνει παρόμοια σχόλια στο παρελθόν: το AfD «αντιμετωπίζεται απολύτως αρνητικά από τους επενδυτές».

Είναι πράγματι πρόβλημα ότι το AfD κερδίζει πολλούς εργαζόμενους με τα επιφανειακά συνθήματά του, αναφέρει κάποιος από τις τάξεις μιας μεγάλης εταιρείας ενέργειας. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, το κόμμα εστιάζει κυρίως σε θέματα όπως η ηλεκτροπαραγωγή με καύση άνθρακα και η σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, μιλώντας στις καρδιές και τα μυαλά χιλιάδων μακροχρόνια εργαζομένων στα ανθρακωρυχεία. «Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι είναι τόσο κακό σε αυτό», λέει η εταιρεία. Και δεν θέλουν να προσβάλουν τους υπαλλήλους τους, πόσο μάλλον να τους υπαγορεύσουν τι θα πρέπει να επιλέξουν.

Αυτό είναι επίσης το επίσημο επιχείρημα πολλών μεγάλων εταιρειών. Η Eon γράφει ότι οι εταιρείες δεν έχουν εντολή να διατυπώνουν συστάσεις υπέρ ή κατά μεμονωμένων κομμάτων. Και η MTU πιστεύει ότι υπάρχουν «στενά όρια» στις δυνατότητες των εταιρειών να διαμορφώνουν την πολιτική γνώμη.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του πιο πρόσφατου «Βαρόμετρου Εμπιστοσύνης Edelman» δείχνουν πόσο σημαντική είναι η κατηγοριοποίηση από τους διευθύνοντες συμβούλους. Κάθε χρόνο, η εταιρεία συμβούλων διαχείρισης διεξάγει έρευνα σε 32.000 άτομα σε 28 χώρες. Το αποτέλεσμα: οι Γερμανοί εμπιστεύονται το ίδιο τους το αφεντικό περισσότερο από τη γερμανική κυβέρνηση ή τα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, εναπόκειται στα αφεντικά να παρέχουν καθοδήγηση.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι επιχειρηματίες δεν έβρισκαν λόγια να πουν όταν επρόκειτο για το εν πολλοίς ακροδεξιό κόμμα. Το 2019, μετά τις ταραχές από ακροδεξιούς διαδηλωτές στο Κέμνιτς, οι επικεφαλής της Allianz, της Eon και της Daimler μίλησαν ξεκάθαρα. Και ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Siemens Joe Kaeser έγραψε επίσης στο Twitter, σήμερα X: «Καλύτερα κορίτσια με μαντίλα από το Bund Deutscher Mädel».

Αυτό κάνει τη σημερινή αυτοσυγκράτηση ακόμη πιο εκπληκτική, παρόλο που η ριζοσπαστικοποίηση του AfD έχει πλέον τεκμηριωθεί επίσημα και οι προοπτικές του να κερδίσει τις εκλογές έχουν γίνει πιο ρεαλιστικές. Και είναι ακόμη πιο εκπληκτικό, επειδή πολλές εταιρείες του DAX φοβούνται ότι η άνοδος του AfD θα βλάψει τον επιχειρηματικό τους χώρο. Μόνο τρεις εταιρείες απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση στην έρευνα της Handelsblatt: ενώ η Beiersdorf δεν βλέπει σχεδόν καμία επίπτωση, η Covestro την αξιολογεί ως "πολύ ισχυρή" και η MTU ως "ισχυρή".

Τις τελευταίες εβδομάδες, πολυάριθμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων δήλωσαν στην Handelsblatt, χωρίς να επιθυμούν τη δημοσίευση των ονομάτων τους, ότι η άνοδος ενός ακροδεξιού κόμματος γίνεται όλο και περισσότερο πρόβλημα, ιδίως όσον αφορά το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ιδιαίτερα οι μαύροι γίνονται όλο και περισσότερο θύματα διακρίσεων στη Γερμανία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας που διεξήχθη από το "National Discrimination and Racism Monitor" (Εθνικό Παρατηρητήριο Διακρίσεων και Ρατσισμού).

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από κάθε δεύτερος μαύρος στη Γερμανία έχει βιώσει διακρίσεις σε δημόσιο χώρο. Τα ποσοστά για τους άνδρες και τις γυναίκες από την Ασία και τους μουσουλμάνους κυμαίνονται μεταξύ δώδεκα και 14%, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι επιχειρηματικές ενώσεις ανησυχούν επίσης. Σύμφωνα με την έρευνα του IW, οι ενώσεις φοβούνται ιδιαίτερα τους μακροπρόθεσμους κινδύνους. Πάνω από το 80% βλέπουν τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων από την καταστροφή της εποικοδομητικής πολιτικής κουλτούρας στη χώρα. Ακόμη περισσότεροι ερωτηθέντες φοβούνται ότι ο σχηματισμός μιας αποτελεσματικής κυβέρνησης σε επίπεδο πολιτείας θα μπορούσε να καταστεί δυσκολότερος.

«Είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά έθνη- ο κόσμος και η Ευρώπη προσβλέπουν στη Γερμανία. Αν οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές κερδίζουν τώρα δύναμη στη χώρα μας με την ιστορία μας - και αυτό νομιμοποιείται δημοκρατικά - τότε ανησυχώ πολύ για την εικόνα της Γερμανίας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων», λέει ο επιχειρηματίας Κριστ.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μετέφερε συνολικά 253.000 ευρώ τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους - σε όλα τα μεγάλα κόμματα της Μπούντεσταγκ εκτός από το AfD. Από 51.000 ευρώ πήγαν στο CDU, το SPD, τους Πράσινους και το FDP. Ο πρώην ταμίας του κόμματος δώρισε επίσης άλλα 49.000 ευρώ στον κρατικό του σύνδεσμο του FDP στο Βερολίνο.

Ο Κριστ είχε ήδη καλέσει τη γερμανική οικονομία να λάβει ισχυρότερη στάση απέναντι στο AfD το καλοκαίρι. Αν και έλαβε πολλές απαντήσεις, ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι οι περισσότερες από αυτές προέρχονταν από το ακροδεξιό στρατόπεδο. Η επιχειρηματική κοινότητα παραμένει σιωπηλή. «Δεν καταλαβαίνω γιατί ο επικεφαλής μιας επιχείρησης δεν θέλει να μιλήσει επειδή φοβάται μήπως χάσει μερικούς μετόχους, πελάτες ή υπαλλήλους που μπορεί να υποστηρίζουν το AfD», επικρίνει ο Κριστ.

Τα προβλήματα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τους δεξιούς λαϊκιστές Ο όμιλος λιανικού εμπορίου Aldi Nord έμαθε πρόσφατα πόσο δύσκολο είναι αυτό στην πραγματικότητα. Αφού ο όμιλος δημοσίευσε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο στο οποίο εμφανιζόταν ένας μαύρος άνδρας, η εταιρεία βίωσε μια πραγματική shitstorm στα κοινωνικά δίκτυα. Ο τόνος των σχολίων ήταν σχεδόν αποκλειστικά διακριτικός και συχνά ρατσιστικός. «Δεν αποδεχόμαστε τέτοια σχόλια και τα καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο», ξεκαθάρισε η Aldi Nord σε ανακοίνωσή της.

Επειδή η πλατφόρμα X δεν έλαβε επαρκή μέτρα κατά των σχολίων, η ίδια η εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων μπλόκαρε τα προφίλ των σχετικών συντακτών. «Η Aldi Nord είναι ένας βασικός προμηθευτής για όλους. Γι' αυτό αντιτιθέμεθα σθεναρά σε κάθε μορφή διακρίσεων και ρατσιστικών, εξτρεμιστικών ή αντιδημοκρατικών συμπεριφορών», δήλωσε η εταιρεία κατόπιν αιτήματος.

Αν και η επιχείρηση είναι ουδέτερη όσον αφορά την κομματική πολιτική, τραβάει μια σαφή γραμμή «όταν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων τίθενται υπό αμφισβήτηση και η αξιοπρέπειά τους παραβιάζεται». «Απορρίπτουμε συζητήσεις με κόμματα ή οργανώσεις που επιδιώκουν αντιδημοκρατικά, εθνικιστικά και ακροδεξιά ιδεώδη».

Η Aldi αποτελεί επίσης εξαίρεση με αυτή τη σαφή τοποθέτηση μεταξύ των οικογενειακών επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα. Η σχέση μεταξύ των οικογενειακών επιχειρηματιών και του AfD είναι αμφίθυμη εδώ και χρόνια: η συντριπτική πλειοψηφία είναι απίθανο να συμπαθήσει. Ωστόσο, επιχειρηματίες όπως ο Χάινριχ Βάις, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου και μεγαλομέτοχος της εταιρείας εγκαταστάσεων και μηχανολογικών κατασκευών SMS-Group, ο πρώην βιομηχανικός λομπίστας Χανς-Ολαφ Χένκελ και ο Χανς Γουόλ, ιδρυτής της Wall AG με έδρα το Βερολίνο, ήταν μεταξύ των σημαντικότερων χρηματοδοτών του κόμματος στις πρώτες ημέρες του. Όλοι τους έχουν γυρίσει στο μεταξύ την πλάτη στο κόμμα, αλλά υποστηρικτές από τον τομέα των ΜΜΕ παραμένουν.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο συνιδιοκτήτης της γερμανικής Unternehmensgruppe Τέο Μίλερ, στην οποία ανήκουν γνωστές μάρκες όπως η Müllermilch, συναντήθηκε με την ηγέτιδα του AfD Άλις Βάιντελ για ένα ιδιωτικό δείπνο σε ένα πολυτελές εστιατόριο στις Κάννες της Γαλλίας. Η εφημερίδα "Bild" δημοσίευσε μια μεγάλη φωτογραφία από την εκδήλωση. Δεν ήταν η πρώτη συνάντηση, δήλωσε το αφεντικό της εταιρείας Müller στην Handelsblatt. Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζει το AfD με δωρεές - ούτε προσωπικά ούτε σε επίπεδο εταιρείας. Ένας εκπρόσωπος της Weidel επιβεβαίωσε επίσης ότι το AfD δεν έχει λάβει καμία δωρεά από τον Μίλερ ή τον κύκλο του. "Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τη Δρ Βάιντελ, ενδιαφέρθηκα για το πρόγραμμα του AfD και τις προσωπικές της απόψεις για την τρέχουσα πολιτική", λέει ο Μίλερ. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, δεν διαπίστωσε "την παραμικρή ένδειξη" που να παραπέμπει σε ναζιστική ιδεολογία. Αυτό θα ήταν "ένα απόλυτο no-go" για τον ίδιο.

Αντιθέτως, η επικεφαλής της Trumpf, Νίκολα Λάιμπινγκερ - Καμίλερ αποκάλεσε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στη Θουριγγία, Μπγερν Χέκε "ανοιχτό αντισημίτη" που κυριαρχεί στο κόμμα σε συνέντευξή της στην Handelsblatt πριν από μερικές εβδομάδες - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ομοσπονδιακών και κρατικών συνταγματολόγων. Σύμφωνα με την Λάιμπινγκερ - Καμίλερ, όταν πρόκειται για το AfD, λέει στους υπαλλήλους της: "Σκεφτείτε προσεκτικά πού βάζετε τον σταυρό σας. Μην πέφτετε σε κενές υποσχέσεις και συνθήματα".

Ωστόσο, τέτοιες σαφείς λέξεις αποτελούν επίσης εξαίρεση στον τομέα των ΜΜΕ. Μια έρευνα της Handelsblatt σε δέκα οικογενειακούς επιχειρηματίες δεν έδωσε καμία απάντηση. Στο παρασκήνιο, ένας από τους ερωτηθέντες λέει: «Δεν είμαστε εταιρικό κέντρο πολιτικής εκπαίδευσης». Αυτό φαίνεται να αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές επιχειρήσεις.

Μια εταιρεία, η οποία δεν επιθυμεί να κατονομαστεί και διαθέτει μια μεγάλη παραγωγική μονάδα στην ανατολική Γερμανία, έχει επιβάλει, σύμφωνα με δική της δήλωση, τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση σε πολιτικά, ιδεολογικά και κοινωνικά θέματα. Στις λίγες περιπτώσεις στις οποίες τα όρια του δικαιώματος έκφρασης γνώμης έχουν ξεπεραστεί στο παρελθόν, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα βάσει του εργατικού ή του ποινικού δικαίου. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος έκανε ανοιχτά ρατσιστικά και ξενοφοβικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η εταιρεία "να τον αποχωριστεί". Ωστόσο, η εταιρεία δεν επιθυμεί να σχολιάσει δημόσια πολιτικά ζητήματα.

Η Carl Zeiss είναι μια ειδική περίπτωση. Ο παγκοσμίως ενεργός τεχνολογικός όμιλος θα μπορούσε να εκτεθεί στην επιρροή του AfD πιο γρήγορα και άμεσα από άλλους μέσω της δομής του ιδρύματός του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πρωτοπόρος της οπτικής έχει ισχυρές ιστορικές ρίζες στην Ιένα της Θουριγγίας, στο κέντρο του κρατιδίου που θεωρείται προπύργιο του AfD. Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κρατιδίου εκεί κατέχει πάντα ηγετική θέση στη διοίκηση του Ιδρύματος Zeiss.

Αυτός είναι σήμερα ο σοσιαλδημοκράτης Βόλφγκανγκ Τίφενζε. Μετά τις επόμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος του AfD, εάν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό. Πρόκειται για εικασίες στην Carl Zeiss. Επιπλέον, υπάρχει σαφής διαχωρισμός στο καταστατικό του ιδρύματος, έτσι ώστε η πολιτική να μην επηρεάζει τις εταιρείες του ιδρύματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zeiss, Καρλ Λάμπρεχτ είναι γενικά διπλωματικός: «Σύμφωνα με το καταστατικό του ιδρύματός μας, δεν σχολιάζουμε εκλογές ή μεμονωμένα κόμματα. Σεβόμαστε τα αποτελέσματα των δημοκρατικών διαδικασιών», αναφέρει αρχικά ο Λάμπρεχτ σε συνέντευξή του στην Handelsblatt.

Ωστόσο, στη συνέχεια τονίζει με σαφήνεια τις αξίες που εφαρμόζονται στη Zeiss: «Έχουμε πάνω από 90 εθνικότητες στο εργατικό δυναμικό μας στη Γερμανία. Είμαστε μια πολυπολιτισμική εταιρεία και οι εταιρικές μας αξίες αντιπροσωπεύουν την ανεκτικότητα, τη διεθνικότητα και την ποικιλομορφία. Η επιχειρηματική μας επιτυχία βασίζεται σε αυτή την ποικιλομορφία. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα».

Ωστόσο, μια μειοψηφία οικογενειακών επιχειρηματιών και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων τείνει να παίρνει σαφή θέση. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Followfood, κατασκευαστής βιολογικών κατεψυγμένων τροφίμων: "Sharp on tolerance" αναγράφεται με μεγάλα γράμματα στην "Pizza Antirassisti", την οποία η εταιρεία λάνσαρε στις αρχές Οκτωβρίου. Η κόκκινη πίτσα είναι αρχικά διαθέσιμη στα 200 υποκαταστήματα του Denn's Biomarkt.

Το 1% των πωλήσεων της πίτσας των τεσσάρων ευρώ πηγαίνει στην οργάνωση Exit, η οποία βοηθά ανθρώπους να εγκαταλείψουν την ακροδεξιά σκηνή. "Οι ακροδεξιοί γίνονται όλο και πιο δυνατοί. Η συντριπτική πλειοψηφία, που είναι υπέρ της συνύπαρξης με σεβασμό, δεν πρέπει πλέον να σιωπά", εξηγεί ο επιχειρηματίας Γεργκ Κνολ.

«Αρκετά με τον ύπνο. Ώρα να σηκωθείτε και να υπερασπιστείτε μια δημοκρατία χωρίς μίσος και ταραχές στην Μπούντεσταγκ», έγραψε η εταιρεία παραγωγής ποτών Fritz-Kola με έδρα το Αμβούργο στη σελίδα της στο Facebook μετά τις συγκλονιστικές εκλογικές επιτυχίες του AfD στη Βαυαρία και την Έσση στις αρχές Οκτωβρίου. «Οι δεξιοί δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, το μίσος και η ταραχή δεν αποτελούν διαμαρτυρία», συνέχισε.

Και ακόμη και πριν από τις κρατικές εκλογές στην Έσση και τη Βαυαρία, ο παραγωγός βιολογικών χυμών Voelkel από την Κάτω Σαξονία ανήρτησε την ακόλουθη έκκληση στο Instagram: «Όσοι αγαπούν τη διαφορετικότητα έχουν πάντα μια επιλογή! Πάρτε ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ξενοφοβία, τις διακρίσεις και τον φασισμό». Ως εταιρεία, η Voelkel παίρνει συνειδητά δημόσια θέση. «Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποξενωθούμε από το 5% των πελατών μας», λέει ο διευθύνων σύμβουλος Γιούρεκ Φέλκελ.

Τα ξεκάθαρα λόγια της οικογενειακής επιχείρησης με 350 υπαλλήλους βασίζονται στις δικές της οδυνηρές εμπειρίες κατά τη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ. Οι ιδρυτές Καρλ και Μάργκρετ Φέλκελ απαγορεύτηκε να εργαστούν ως αγρότες υπό τους Ναζί και έχασαν δύο γιους στον πόλεμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bahlsen, Αλεξάντερ Κίνεν, βρίσκει επίσης σαφή λόγια και απαιτεί το ίδιο και από άλλες εταιρείες: «Οι ιδέες του AfD έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες μου και τις αξίες της Bahlsen». Η ξεκάθαρη τοποθέτηση της εδραιωμένης εταιρείας από το Ανόβερο έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιστορίας της. Το αφεντικό της εταιρείας Werner Bahlsen, ο οποίος πέθανε το 1985, ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου, όπως και τα αδέλφια του - και πολλοί άλλοι επιχειρηματίες. Ως μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, η Bahlsen «δεν ήταν ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά στην πρώτη γραμμή του ναζιστικού καθεστώτος, αλλά αξιοποίησε τις οικονομικές ευκαιρίες του εθνικοσοσιαλισμού», αναφέρει η εταιρεία στην αρχική της σελίδα.

Τι προτείνουν οι ειδικοί στις εταιρείες - και τι κάνουν πραγματικά Ο Κριστόφ Λούτγκε, ηθικολόγος επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, μπορεί να καταλάβει γιατί μεγάλα τμήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι αμφίθυμα απέναντι στο AfD: "Πρόκειται για ζητήματα πολιτικής και κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν ζητηθεί πολλά από τις επιχειρήσεις", λέει σε συνέντευξή του στην Handelsblatt. Πολλοί είναι επίσης απλώς απασχολημένοι με τον εαυτό τους λόγω των πολλαπλών κρίσεων.

Ο σύμβουλος Christ, ο οποίος δραστηριοποιείται και ο ίδιος στο FDP, συμφωνεί. Άλλωστε, υπάρχει ύφεση και πολλές επιχειρήσεις παλεύουν με την οικονομική κατάσταση. «Το αντανακλαστικό ενός διευθυντή εταιρείας είναι τότε πιο πιθανό να είναι να ασχοληθεί με τις δικές του δουλειές», λέει. Αλλά η πολιτική και η διαμόρφωση γνώμης δημιουργούνται από ποικίλες παρορμήσεις. «Και αν πολλοί άνθρωποι πάρουν μια θέση, τότε αυτό θα έχει αντίκτυπο», είναι πεπεισμένος.

Και οι εταιρείες μπορούν σίγουρα να πάρουν θέση. Για παράδειγμα, στην τρέχουσα πολιτικά ευαίσθητη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πολυάριθμες εταιρείες έχουν εκφράσει σαφώς την υποστήριξή τους στο Ισραήλ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Never Again is Now" της εταιρείας μέσων ενημέρωσης Axel Springer. Μεταξύ των υπογραφόντων είναι πολλές εταιρείες του DAX. Από τις Allianz, Audi, BASF, Bayer, Beiersdorf και Bosch μέχρι τις Commerzbank, Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bahn, Eon, Henkel, SAP, Siemens Energy και Volkswagen.

Οι μέτοχοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ταχυδρομικών παραγγελιών Otto Group συζητούν επίσης τις συνέπειες του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στο εσωτερικό - επί του παρόντος την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Όμιλος δεν σχολιάζει μεμονωμένα μέρη. «"Ενδέχεται ένα ορισμένο ποσοστό των εργαζομένων μας να συμπαθεί ακραία ή αντισυνταγματικά κόμματα του δεξιού ή αριστερού φάσματος του κομματικού τοπίου», γράφει ο Όμιλος Otto Group απαντώντας σε ερώτημα της Handelsblatt.

Σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις, η Όττο διατηρεί «καλές σχέσεις» με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Γερμανία και προσκαλεί επίσης εκπροσώπους κομμάτων. Ως θέμα αρχής, δεν διατηρούνται σχέσεις με αντισυνταγματικά κόμματα -εκτός αν πρόκειται για δημόσιους αξιωματούχους. Αυτή είναι μια στάση που πολλές εταιρείες τηρούν παρασκηνιακά.

Για παράδειγμα, πολλές δεν προσκαλούν καν εκπροσώπους του AfD σε συζητήσεις πολιτικού υποβάθρου στο Βερολίνο. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών απαγορεύονται επίσης από ορισμένους ή επιτρέπονται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η Covestro εξηγεί την προσέγγισή της λέγοντας ότι δεν θέλει να παρέχει βήμα για τη διάδοση εξτρεμιστικών απόψεων. Η Bayer και η MTU προέβησαν σε παρόμοιες δηλώσεις.

Η Daimler Truck θεωρεί επίσης ότι τα κόμματα που δεν υποστηρίζουν πλήρως την ελεύθερη και δημοκρατική τάξη πραγμάτων δεν είναι «εταίροι διαλόγου». Η Siemens ακολουθεί τις ίδιες αρχές, αλλά δεν θέλει να κάνει «σκόπιμες διακρίσεις» εις βάρος οποιουδήποτε κόμματος. Η Vonovia αποκαλεί «τους πολιτικούς φορείς που προωθούν και εγκρίνουν την περιθωριοποίηση δεν είναι εταίροι μας στο διάλογο». Η Beiersdorf αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Η εταιρεία με έδρα το Αμβούργο δεν αποκλείει μέλη εκλεγμένων κομμάτων από τις προσκλήσεις της.

«Είναι ένα δίλημμα», βεβαιώνει ο ηθικολόγος επιχειρήσεων Ντομινίκ Ένστε από το IW της Κολωνίας. Ένα δίλημμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε τρία επίπεδα: «Το πρώτο είναι το ατομικό επίπεδο. Ο καθένας πρέπει να αποφασίσει μόνος του αν θα πάει σε μια εκδήλωση του AfD, αν θα μιλήσει με εκπροσώπους του κόμματος ή κάτι παρόμοιο», λέει ο Enste. «Το δεύτερο είναι το επίπεδο της εταιρείας: ρωτάτε τον εργοδότη σας αν μπορείτε να λάβετε μέρος στην εκδήλωση» και έπειτα υπάρχει το μακροεπίπεδο, δηλαδή το νομικό πλαίσιο και, ως εκ τούτου, ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες δυσκολεύονται τόσο πολύ να ασχοληθούν με το AfD: «Από καθαρά νομικής άποψης, το AfD δεν είναι ακόμη ένα αντισυνταγματικό κόμμα, όπως για παράδειγμα το NPD», εξηγεί ο ειδικός σε θέματα δεοντολογίας.

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι της δεξιάς

Η μοναδική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Γερμανίας, η Wintershall Dea, έχει θέσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση κομμάτων όπως το AfD και είναι ανοιχτή ως προς αυτό: «Όταν τα μέλη της Μπούντεσταγκ ή του κρατικού κοινοβουλίου από το AfD ζητούν πληροφορίες από εμάς, λαμβάνουν το ίδιο υλικό με τα μέλη άλλων κομμάτων», λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Μίκαελ Σάσε. Αλλά: «Εξετάζουμε ποιος θέλει να μας μιλήσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν πρόκειται για κάποιον που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή με αντισημιτισμό, εθνικιστικά συνθήματα, μίσος, υποκίνηση, βία ή ποινικά αδικήματα, αρνούμαστε να μιλήσουμε με αυτό το άτομο».

Σύμφωνα με τη Wintershall, απέρριψε επίσης έναν υποψήφιο που έθεσε υποψηφιότητα με κοινή λίστα του AfD και του NPD σε εκλογές για το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με την εταιρεία, όποιος ξεχωρίζει με ακατάλληλα συνθήματα κατά τον έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν θα προσλαμβάνεται.

Στην έδρα της εταιρείας στο Κάσελ, η Wintershall συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Βόρειας Έσσης "Open for Diversity" μαζί με άλλες εταιρείες και οργανώσεις κατά του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Η απειλή που συνιστούν τέτοιες ομάδες έχει γίνει μείζον θέμα εδώ μετά τη δολοφονία του προέδρου της περιφέρειας του Κάσελ και πολιτικού του CDU, Βάλτερ Λύμπκε από έναν ακροδεξιό εξτρεμιστή και υποστηρικτή του AfD τον Ιούνιο του 2019.

Με αφορμή τη φετινή Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας, μια συμμαχία συλλόγων, επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων από την πολιτική, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποίησε επίσης την ευκαιρία για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και απευθύνθηκε στο AfD: «Οι εχθροί του συντάγματός μας πολεμούν τη δημοκρατία μας και θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το AfD τους καθοδηγεί. Τα μέσα τους είναι οι λαϊκιστικές απλουστεύσεις καθώς και το μίσος και η διέγερση κατά θεσμών και ανθρώπων», αναφέρεται σε κοινή επιστολή.

Μεταξύ των περισσότερων από 100 υπογραφόντων, ωστόσο, υπάρχουν μόνο λίγα ονόματα από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως ο Σφεν Μπέκερ, διευθύνων σύμβουλος του προμηθευτή ενέργειας Trianel. «Οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν μια πολύ σαφή δέσμευση για τις αξίες που επικοινωνούν στον έξω κόσμο», ζητά ο επιχειρηματικός ηθικολόγος Enste. Κάθε μάνατζερ μπορεί επίσης να αποτελέσει «σημαντικό φερέφωνο προς τον έξω κόσμο» μέσω των αξιών που εφαρμόζει.

Μέχρι να το κάνουν, ο διευθύνων σύμβουλος της Evonik, Κούλμαν βρίσκει δραστικά λόγια: η επιχειρηματική ελίτ βρίσκεται σε μια «αξιοθρήνητα δειλή κατάσταση». Η βούληση της δημοκρατίας να διεκδικήσει τον εαυτό της δεν πρέπει να περιορίζεται σε κυριακάτικες ομιλίες, λέει. Η δημοκρατία πρέπει να πολεμηθεί, «και εμείς στον κλάδο το κάνουμε σήμερα πολύ λίγο».

Οι ξένες χώρες παρακολουθούν στενά την άνοδο του AfD. Σε ένα πρόσφατο επαγγελματικό ταξίδι στην Ασία, ο Κούλμαν ρωτήθηκε αν υπάρχει ξανά καφέ όχλος στη Γερμανία. Η απάντησή του: «Υπάρχει και αυξάνεται» Τουλάχιστον αν κανείς δεν αντιδράσει.