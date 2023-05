Τα drones εξουδετερώθηκαν ενώ ο Πούτιν δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Τελευταία ενημέρωση: 17:45

Για απόπειρα επίθεσης στο Κρεμλίνο της Μόσχας με στόχο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με δύο drones το βράδυ της Τρίτης, κάνει λόγο η κυβέρνηση της Ρωσίας, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η εν λόγω πηγή υποστηρίζει ότι τα drones εξουδετερώθηκαν ενώ ο Πούτιν δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ ανέφερε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο τη στιγμή της επίθεσης. Παράλληλα, δεν σημειώθηκαν ζημιές στο Κρεμλίνο από τα συντρίμμια που προκλήθηκαν από το περιστατικό, σύμφωνα με τον κυβερνητικό αξιωματούχο.

🚩🚩🚩 @michaelh992 || Clearest footage of the drone attack against the #Kremlinpic.twitter.com/OaYy0DjyfP https://t.co/lC9uvWoeHj

— PiQ (@PriapusIQ) May 3, 2023