Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βαραίνουν τον Μπάιντεν

Η επιστροφή στην JCPOA, τη συμφωνία περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, από την οποία είχε αποχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, στην αρχή έμοιαζε με βασιλική οδό για την ανάδειξη της διπλωματικής ισχύος του Μπάιντεν. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις αρχικές διαβουλεύσεις, μια αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράν και με το βάρος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ να πέφτει στην Κίνα, ο Μπάιντεν έχει φορτωθεί ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αφήσει άλυτο.

Μετά από διακοπή μιας εβδομάδας, ξεκινούν πάλι από χθες οι συνομιλίες στη Γενεύη για να διασωθεί η συμφωνία JCPOA. Αυτή τη φορά ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης από την πλευρά του Ιράν, Αλί Μπαγκερί Κάνι, είπε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη (Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία) έχουν «σοβαρή βούληση» να συνεχίσουν τις συνομιλίες και θέλουν να μειώσουν την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των θέσεων τους.

Την Πέμπτη, μετά την επίσημη έναρξη των συνομιλιών, ο Μπαγκερί είχε χωριστές συναντήσεις με τον Ενρίκε Μόρα, ανώτατο εκπρόσωπο της ΕΕ και συντονιστή των συνομιλιών, καθώς και με εκπροσώπους από τη Ρωσία και την Κίνα. Μετά τη συνάντηση ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι το Ιράν «συνεχίζει να δεσμεύεται σοβαρά και είναι αποφασισμένο να καταλήξει σε μια καλή συμφωνία που εγγυάται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού μας».

Started my working day by hosting a useful & constructive meeting with top negotiators of Russia & China. Also met with EU's Mora ahead of Joint Commission. Iran will continue to engage seriously & is determined to reach a good deal that secures our nation's rights & interests. https://t.co/ymT2FtUyLo

Ο Μπαγκερί, ο οποίος ηγείται μιας αντιπροσωπείας 40 ειδικών, έριξε το βάρος στους ευρωπαίους εταίρους, λέγοντας ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε συμφωνία αν παρασχεθούν οι σχετικές εγγυήσεις και αν υπάρξει συμφωνία πάνω στα προσχέδια τα οποία υποβλήθηκαν από το Ιράν, αλλά απέρριψαν προσωρινά τα υπόλοιπα μέρη. Το Ιράν ζητά πλήρη άρση των κυρώσεων, κάτι που θα μπει ως θέμα στις ομάδες εργασίας που θα συνεδριάσουν σήμερα, οπότε και θα ξέρουμε αν έχουμε ένα ακόμα ναυάγιο ή αν υπάρχει φως στο τούνελ.

Ο Ενρίκε Μόρα, ο ανώτατος εκπρόσωπος της ΕΕ και συντονιστής των συνομιλιών, μετά τη χθεσινή συνάντηση είπε ότι τα μέρη θα συνεχίσουν τις συνομιλίες «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία».

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η στάση της αντιπροσωπείας του Ιράν είναι σκληρή και μια ημέρα πριν την επανέναρξη των συνομιλιών ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε δώδεκα Ιρανούς αξιωματούχους και οντότητες. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν το κατήγγειλε αυτό, λέγοντας ότι οι κυρώσεις δεν ταιριάζουν στο πνεύμα διαλόγου που πρέπει να επιτευχθεί.

Η ρωσική αντιπροσωπεία τοποθετήθηκε μέσω του επικεφαλής της, πρέσβη Μιχαήλ Ουλιάνοφ. Ο Ουλιάνοφ ανάρτησε ένα tweet την Τετάρτη στο οποίο έλεγε (σχολιάζοντας την πρόοδο των συνομιλιών): «Οι συνομιλίες της Βιέννης θα προχωρήσουν από τα προσχέδια που έχουν εκπονηθεί έως τις 20 Ιουνίου (το τέλος του έκτου γύρου). Αλλά οι νέες ιρανικές προτάσεις πρέπει να συζητηθούν και να εξεταστούν διεξοδικά. Αυτό είναι ένα επίσημο διάταγμα της πολυμερούς διπλωματίας».

The #ViennaTalks will proceed from drafts elaborated by June 20 ( the end of the sixth round). But the new Iranian ideas must be properly discussed and thoroughly considered. This is an edict in multilateral diplomacy.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 9, 2021