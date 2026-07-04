Γαλλία: Όχι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την συνεργασία στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα ο CEO της Airbus

Ο Guillaume Faury ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το παράθυρο ευκαιρίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus, Guillaume Faury, δήλωσε ότι «δεν είναι απαραίτητα αισιόδοξος» όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, καθώς οι χώρες βρίσκονται υπό πίεση και διαθέτουν περιορισμένους πόρους για επενδύσεις.

Ο Faury μίλησε στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση του κοινού γαλλο-γερμανο-ισπανικού προγράμματος ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους FCAS (Future Combat Air System). Το Παρίσι και το Βερολίνο ανακοίνωσαν τον τερματισμό του έργου, έπειτα από μήνες εντάσεων μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων Airbus και Dassault σχετικά με την κατανομή του έργου και των αρμοδιοτήτων.

«Αν χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, θα καταλήξουμε με κατακερματισμένες εθνικές λύσεις για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Guillaume Faury, προσθέτοντας ότι τόσο το Βερολίνο όσο και το Παρίσι επιθυμούν έντονα να βρουν λύσεις για τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

«Στην Airbus εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή συνεργασία», ανέφερε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Dassault Aviation, Eric Trappier, δήλωσε ενώπιον επιτροπής της Γαλλικής Γερουσίας ότι παραμένει ανοιχτός στη συνεργασία, παρά την κατάρρευση του προγράμματος Future Combat Air System.

«Είμαστε ικανοί να συνεργαστούμε και το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν. Ωστόσο, θέλουμε να συνεργαζόμαστε με κανόνες που θα έχουν γίνει αποδεκτοί από όλους εξαρχής», πρόσθεσε.

