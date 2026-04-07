Στο μικροσκόπιο η πορεία των τιμών ενόψει Πάσχα - Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι

Σε εβδομαδιαία βάση θα γίνεται η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Τα ελληνικά νοικοκυριά ασφυκτιούν. Εντείνονται οι έλεγχοι στην πασχαλινή αγορά.

Σε πρώτο πλάνο τίθεται η πορεία διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά ενόψει του Πάσχα κι ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά «ασφυκτιούν» υπό το βάρος της ακρίβειας. Την ίδια ώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αναδειχθεί σε νούμερο ένα αστάθμητο παράγοντα, ρίχνοντας βαριά τη σκιά της στην ελληνική αγορά.

Υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων σε τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, απαραίτητων για κάθε νοικοκυριό, οι έλεγχοι στην αγορά εντατικοποιούνται.

Σε εβδομαδιαία βάση οι συσκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια

Για την εικόνα, άλλωστε, της πασχαλινής αγοράς, ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προεδρεύοντας σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Πλέον, η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση.

Με την κυβέρνηση να έχει λάβει ήδη δύο γύρους έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον Τάκη Θεοδωρικάκο να προειδοποιεί πλέον ανοιχτά πως αναμένονται έντονα πληθωριστικά κύματα το επόμενο διάστημα, οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι, μετά και την έντονη οικονομική κόπωση που έχει συσσωρευτεί μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών.

Έλεγχοι και στο βάθος… πρόστιμα

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων, οι οποίες ελέγχονται για την τήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, ενώ ο κ. Θεοδωρικάκος έχει ήδη προειδοποιήσει πως έρχονται βαριά πρόστιμα για όσους παρανομούν.

Αυτή τη στιγμή ελέγχονται 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών, ενώ η αρμόδια αρχή δεσμεύεται για ακόμη περισσότερους ελέγχους το επόμενο διάστημα, με αιχμή την κινητικότητα της πασχαλινής αγοράς.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους αφορά σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης στο insider.gr, οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος έως την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή για την πορεία των ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και αναλυτική ενημέρωση για τη διακύμανση των τιμών. Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στη θέσπιση του μέτρου του πλαφόν, μέτρο το οποίο, εξηγούν οι ίδιες πηγές «λειτουργεί και συγκρατεί τις τάσεις αισχροκέρδειας».

Από την πλευρά της η πλευρά των σούπερ μάρκετ δεσμεύεται για πλήρη επάρκεια προϊόντων ενόψει του Πάσχα, χαρακτηρίζει «ψύχραιμη» την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και παραδέχεται πως η τρέχουσα κατάσταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμό.

Οι τιμές

Σύμφωνα με στελέχη των σούπερ μάρκετ, οι προμηθευτές του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων δεν έχουν μέχρι στιγμής αποστείλει νέους τιμοκαταλόγους με αυξήσεις τιμών, ωστόσο όπως εξηγούν, οι ανατιμήσεις περνούν συνήθως στην αγορά μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα, όπερ σημαίνει ότι οι εβδομάδες μετά το Πάσχα θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών.

Την ίδια ώρα, τον Μάρτιο του 2026, στις 14 από τις 19 κατηγορίες τροφίμων που μετρά η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, φτάνοντας μάλιστα ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό.

Η μεγαλύτερη αύξηση, της τάξεως του +12,7%, καταγράφηκε στην κατηγορία «αλίπαστα, ελιές, τουρσιά και άλλα σερβιριζόμενα είδη» η οποία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη τιμή του μπακαλιάρου και των σαρακοστιανών που αγοράστηκαν την Καθαρά Δευτέρα που φέτος «έπεσε» τον Φεβρουάριο ενώ πέρσι ήταν τον Μάρτιο.

Διψήφια αύξηση κατέγραψαν επίσης, φρούτα και λαχανικά, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν κατά 10,45%. Σε αυτή την περίπτωση, το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τις αυξήσεις στις καιρικές συνθήκες και τις αυξημένες βροχοπτώσεις.

Κατά 9,89% αυξήθηκαν οι τιμές στο φρέσκο κρέας, λόγω της ανόδου στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και σε αρνί – κατσίκι. Στο μοσχάρι, η τιμή συνεχίζει ανεβαίνει σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου με συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, επηρεάζοντας και την ελληνική αγορά, με δεδομένο ότι η πλειονότητα του μοσχαρίσιου κρέατος στη χώρα μας εισάγεται. Στα αμνοερίφια οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά λόγω των επιπτώσεων των ζωονόσων στην ελληνική αγορά. Αύξηση 5,73% εμφάνισαν και τα αλλαντικά.

Στη σοκολάτα και τα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, οι τιμές συνέχισαν ανοδικά και τον Μάρτιο του 2026, με ηπιότερη ωστόσο ένταση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Όπως αντίστοιχα και στον καφέ. Έτσι, μπισκότα - σοκολάτες και ζαχαρώδη εμφάνισαν αύξηση 4,6% ενώ είδη πρωινού και ροφήματα, 3,21%.

Ανατιμήσεις 5,71% καταγράφηκαν στις βρεφικές και παιδικές τροφές, 5,24% στα ψάρια και τα θαλασσινά καθώς και 5,6% στους ξηρούς καρπούς και τα δημητριακά. Κατά 4,6% αυξήθηκαν οι τιμές στα έτοιμα γεύματα, κατηγορία που εμφανίζει ταχύτατη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στο +2,4 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 ενώ ο δείκτης τιμών Μαρτίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Φεβρουάριο του 2026, είναι μειωμένος κατά -0,15%.

Κι όλα αυτά ενώ η Κυριακή του Πάσχα απέχει μόλις λίγα 24ωρα και η συζήτηση για την τιμή του παραδοσιακού οβελία έχει ήδη φουντώσει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η τιμή του αρνιού ξεκινά από 12 ευρώ το κιλό περίπου στα σούπερ μάρκετ κι ενώ πέρυσι οι τιμές για το αρνί ξεκινούσαν από τα 11 ευρώ το κιλό περίπου, μετρώντας μέσα σε έναν χρόνο μια μεσοσταθμική αύξηση 15%. Εκτός σούπερ μάρκετ και δη στα παραδοσιακά κρεοπωλεία της γειτονιάς, η τιμή του αρνιού υπολογίζεται στα 17-18 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΝΚΑ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας), το κόστος για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων αυξάνεται αισθητά σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο που φτάνει έως και το 20%. Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού εκτιμάται στα 412,29 ευρώ, όταν το 2025 στοίχιζε 361,95 ευρώ, ενώ φέτος 412,29 ευρώ.