ΔΝΤ: Ένα +10% στο πετρέλαιο για έναν χρόνο θα προσθέσει 10 μονάδες βάσης στον πληθωρισμό

Μια αύξηση 10% στις τιμές της ενέργειας που θα επιμέινει για ένα χρόνο, θα ωθήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης και θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1-0,2%, εκτίμησε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Η παγκόσμια οικονομία ήταν αξιοσημείωτα ανθεκτική. Σοκ μετά από σοκ, και όμως η ανάπτυξη βρίσκεται στο 3,3%», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στην τηλεόραση του Bloomberg σε συνέντευξή της στο περιθώριο του συνεδρίου «Η Ασία το 2050» του ΔΝΤ στην Μπανγκόκ. «Αλλά αυτή η ανθεκτικότητα δοκιμάζεται για άλλη μια φορά».

Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι πολλές χώρες αντιμετωπίζουν την τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή με «εξαντλημένα αποθέματα» μετά από προηγούμενα σοκ, αν και σημείωσε ότι πολλές ασιατικές οικονομίες έχουν δημιουργήσει ισχυρότερη δημοσιονομική ικανότητα και αποθεματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το ΔΝΤ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ορισμένα μέλη σχετικά με πιθανή βοήθεια για το ισοζύγιο πληρωμών σε περίπτωση που η αβεβαιότητα επιδεινωθεί.

Το Ταμείο έχει επί του παρόντος προγράμματα με 50 χώρες και είναι έτοιμο να ενισχύσει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ή να δημιουργήσει νέες, εάν χρειαστεί, δήλωσε η Γκεοργκίεβα την Παρασκευή. Εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τα έθνη που εισάγουν πετρέλαιο, τις οικονομίες των νησιών του Ειρηνικού που βρίσκονται «στο τέλος της αλυσίδας εφοδιασμού» και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος με υψηλά επίπεδα χρέους.

«Η συμβουλή μας προς όλα τα μέλη μας: Δράστε αποφασιστικά για να βάλετε το σπίτι σας στην καλύτερη δυνατή τάξη σε αυτόν τον κόσμο της υψηλότερης αβεβαιότητας», δήλωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις των τιμών και των νομισμάτων, ενώ παράλληλα αναδομούν τα δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας σε καλές οικονομικές περιόδους.

Την Πέμπτη, η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε για έναν «κόσμο με πιο συχνές, πιο απροσδόκητες κρίσεις», με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμάσουν τις οικονομίες τους για πιθανές προκλήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την πολιτική και περιλαμβάνουν την ανατρεπτική τεχνολογία και τις εμπορικές συγκρούσεις.