Ενέργεια: Πρεμιέρα της αποθήκευσης τον Μάρτιο – Στην πρίζα οι πρώτες αυτόνομες μπαταρίες

Έτοιμα για ηλέκτριση μερίδα των έργων με εγγυημένο έσοδο. Νέα παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου για την ενεργοποίηση όλων των μονάδων των διαγωνισμών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό σύστημα έχει ξεκινήσει. Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πρώτες αυτόνομες μπαταρίες που προέκυψαν από τους σχετικούς διαγωνισμούς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την αγορά ηλεκτρισμού και τη λειτουργία του συστήματος.

Οι μπαταρίες αυτές είναι έργα εταιρειών που εξασφάλισαν εγγυημένο έσοδο και επενδυτική ενίσχυση, μέσω των τριών δημοπρασιών που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ). Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επενδύσεις που είναι καθ΄όλα έτοιμες από τεχνικής πλευράς, έχοντας ολοκληρώσει τον βασικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Επομένως, απομένουν οι τελευταίες ρυθμιστικές και κανονιστικές εκκρεμότητες για τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό σύστημα.

Για την επίλυση αυτών των εκκρεμοτήτων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη πριν από περίπου δύο εβδομάδες, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος οι τρόποι επιτάχυνσης των διαδικασιών, ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν την ηλέκτριση των έργων.

Πολλαπλά οφέλη

Τα οφέλη από τη λειτουργία των αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης είναι πολλαπλά και αγγίζουν ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς. Πρώτα απ’ όλα, οι μπαταρίες προσφέρουν ευελιξία στο σύστημα, απορροφώντας πλεονάζουσα ενέργεια –από ΑΠΕ– και επαναδιοχετεύοντάς την τις ώρες αυξημένης ζήτησης. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περικοπές πράσινης ενέργειας, που τα τελευταία χρόνια αποτελούν μόνιμο πονοκέφαλο για τους παραγωγούς.

Παράλληλα, η αποθήκευση βοηθά στη συγκράτηση των τιμών, μειώνοντας την ανάγκη για εφεδρικές θερμικές μονάδες κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Επομένως, σε ένα σύστημα με ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ, οι μπαταρίες λειτουργούν ως «μαξιλάρι», εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και περιορίζοντας τις ακραίες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Το όφελος αυτό, έστω και έμμεσα, μπορεί να περάσει και στους τελικούς καταναλωτές. Επίσης, η αποθήκευση ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ συμβάλλει στη σταθεροποίηση της συχνότητας και της τάσης του δικτύου.

Κίνητρα για άμεση ενεργοποίηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδυτές που έχουν «περάσει» έργα από τους τρεις διαγωνισμούς έχουν κίνητρο για όσο το δυνατόν πιο άμεση ηλέκτρισή τους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όσο πιο άμεση είναι η αποκόμιση εσόδων, τόσο πιο γρήγορη θα είναι και η κάλυψη της δανειοδότησης από τις εισροές της ίδιας της επένδυσης – και όχι με ίδια κεφάλαια.

Στην περίπτωση των μπαταριών, είναι επίσης σημαντικό ο εξοπλισμός να τίθεται σε λειτουργία όσο το δυνατόν πιο σύντομα από τη στιγμή της εγκατάστασής του. Ο λόγος είναι πως αν τα συστήματα παραμένουν αδρανή, τότε μειώνεται η απόδοσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, επενδυτές που κινήθηκαν γρήγορα (ολοκληρώνοντας τα έργα στις αρχικά προβλεπόμενες προθεσμίες) εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η πολιτεία δεν έχει ολοκληρώσει εγκαίρως το πλαίσιο, ώστε τα έργα να μπουν στην πρίζα αμέσως μόλις είναι έτοιμα.

Πάντως, άλλοι επενδυτές έχουν συναντήσει εμπόδια στο να ολοκληρώσουν τα έργα τους. Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε πρόσφατα σε νέες παρατάσεις. Ειδικότερα, για την τρίτη δημοπρασία, η προθεσμία ενεργοποίησης μετατίθεται έως τις 30 Ιουνίου, αντί για το τέλος Μαρτίου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Μετά την ημερομηνία αυτή, προβλέπεται η πλήρης κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης που έχουν καταθέσει οι επενδυτές.

Αντίστοιχα, έως το τέλος Ιουνίου μεταφέρεται και η διορία για τα έργα των δύο πρώτων διαγωνισμών. Μέχρι πρότινος, για καθυστέρηση μετά το τέλος Μαρτίου προβλεπόταν μηνιαίο πέναλτι έως τον Ιούνιο, με κατάπτωση του 20% της εγγυητικής επιστολής. Το καθεστώς αυτό ουσιαστικά «παγώνει», με τη 30ή Ιουνίου να παραμένει το τελικό και αδιαπραγμάτευτο όριο, πέραν του οποίου ενεργοποιείται –όπως και πριν– η πλήρης κατάπτωση της εγγυητικής.