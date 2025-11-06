Γ. Στάσσης: Οι τρεις παράγοντες που θα εκτοξεύσουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια

Την ανάγκη να ενισχυθούν άμεσα οι ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα και τη ΝA Ευρώπη προκειμένου να υποστηριχθεί η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τόνισε ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, μιλώντας σε πάνελ στο περιθώριο της της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Την ανάγκη να ενισχυθούν άμεσα οι ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα και τη ΝA Ευρώπη προκειμένου να υποστηριχθεί η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τόνισε ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, μιλώντας σε πάνελ στο περιθώριο της της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Η ανάπτυξη του ΑΙ θα φέρει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και οι παραγωγοί πρέπει να αντεπεξέλθουν. «Θεωρώ ότι θα έχουμε και παίκτες που θα κινηθούν γρηγορότερα. Ως χώρα και περιοχή πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε και θα καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα του αναμενόμενου», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, τρεις παράγοντες -η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο εξηλεκτρισμός και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας- αναμένεται να δώσουν ώθηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και, αν δεν υπάρξει πρόνοια, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

Εξάλλου, παρουσίασε το σχέδιο της ΔΕΗ για «ΑΙ giga factory» στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας όπου, όπως σημείωσε, αναπτύσσεται παραγωγικό δυναμικό (φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμίευση, φυσικό αέριο) που θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση ώστε να μην επηρεάζει το δίκτυο και την συνολική κατανάλωση της χώρας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σύνδεσης από μεγάλους καταναλωτές και ότι το δίκτυο -λόγω τοπικών αντιδράσεων και ρυθμιστικού περιβάλλοντος- αναπτύσσεται με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία. Τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ώστε να μην αποτελέσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας εμπόδιο για την ψηφιοποίηση. Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ίδιο το Διαχειριστή που έχει ξεκινήσει και θα επεκταθεί σε τομείς σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.