Μπέσεντ: Ο τομέας της στέγασης βρίσκεται ουσιαστικά σε ύφεση

Τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να εμποδίζουν την αγορά ακινήτων, αναφέρει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Μέρη της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα ο τομέας της στέγασης, ενδέχεται ήδη να βρίσκονται σε ύφεση λόγω των υψηλών επιτοκίων, δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να επιταχύνει τις μειώσεις των επιτοκίων.

«Πιστεύω ότι συνολικά είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν τομείς της οικονομίας που βρίσκονται σε ύφεση», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή State of the Union του CNN. «Και η Fed έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα κατανομής με τις πολιτικές της».

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι, παρόλο που η συνολική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ισχυρή, τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να εμποδίζουν την αγορά ακινήτων. Ο τομέας της στέγασης, είπε, βρίσκεται ουσιαστικά σε ύφεση, η οποία πλήττει περισσότερο τους καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς αυτοί έχουν χρέη και όχι περιουσιακά στοιχεία.

Οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν αμετάβλητες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων.

Ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε το συνολικό οικονομικό περιβάλλον ως περίοδο μετάβασης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μην προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη κριτική από τον Μπέσεντ και άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Στίβεν Μίραν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια από τη θέση του ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ότι η Fed διατρέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει ύφεση εάν δεν μειώσει γρήγορα τα επιτόκια.

Ο Μίραν, που αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ήταν ένας από τους δύο διοικητές της Fed που διαφώνησαν με την απόφαση της περασμένης εβδομάδας να μειωθούν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού μια μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, δηλαδή μισή ποσοστιαία μονάδα.

«Αν διατηρήσεις την πολιτική τόσο αυστηρή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η ίδια η νομισματική πολιτική να προκαλέσει ύφεση», δήλωσε ο Μίραν στη συνέντευξή του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. «Δεν βλέπω λόγο να αναλάβουμε αυτόν τον κίνδυνο, εφόσον δεν ανησυχώ για ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό».

Ο Μπέσεντ συμμερίστηκε αυτή την άποψη, λέγοντας ότι οι περικοπές των δημοσίων δαπανών από την κυβέρνηση Τραμπ συνέβαλαν στη μείωση του λόγου ελλείμματος προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στο 5,9% από 6,4%, κάτι που με τη σειρά του θα πρέπει να βοηθήσει στη μείωση του πληθωρισμού. Η Fed μπορεί επίσης να βοηθήσει συνεχίζοντας να μειώνει τα επιτόκια, πρόσθεσε.

«Αν περιορίζουμε τις δαπάνες, τότε θα περίμενα ο πληθωρισμός να μειώνεται. Αν ο πληθωρισμός μειώνεται, τότε η Fed θα πρέπει να μειώνει τα επιτόκια», δήλωσε.

