Ηλεκτρισμός: Ρεκόρ εξαγωγών και παραγωγής από αέριο – Ιστορικό υψηλό και για τις περικοπές ΑΠΕ

Υψηλό 10ετίας και για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank, με την «καθαρή» ενέργεια να βρίσκεται στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής. Στα αζήτητα το 7.9% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, υπερδιπλάσια ποσότητα από τις περικοπές ΑΠΕ την ίδια περίοδο του 2024 (699 GWh).

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 είχαμε ρεκόρ παραγωγής από αέριο (17,183 GWh) και ρεκόρ σε εξαγωγές (1,687 GWh), σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι περικοπές ΑΠΕ με 1,785 GWh για το 9μηνο, υπερδιπλάσια ποσότητα από την αντίστοιχη του 2024, ενώ σε ιστορικό χαμηλό βρέθηκε ο λιγνίτης.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι ΑΠΕ βρέθηκαν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 20,709 GWh αθροιστικά και υψηλό δεκαετίας, ενώ σημείωσαν αύξηση 8.5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το φυσικό αέριο καταγράφοντας υψηλό και αύξηση 11% σε σχέση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2024.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκαν και οι καθαρές εξαγωγές της χώρας, όπως προαναφέρθηκε. Εκτός από το ισοζύγιο διασυνδέσεων που κινείται προς την καθαρά εξαγωγική κατεύθυνση από το 2023, τόσο οι ΑΠΕ όσο και το αέριο παρουσιάζουν ανοδική πορεία τους πρώτους εννέα μήνες του έτους από το 2023.

Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής μετά τις ΑΠΕ και το αέριο βρέθηκε το πετρέλαιο με 2,999 GWh. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 2,489 GWh, μειωμένα κατά 15.1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με 1,916 GWh και τη χαμηλότερη ιστορικά ηλεκτροπαραγωγή για το διάστημα των εννέα μηνών.

Αμετάβλητη η ζήτηση

Με βάση την ανάλυση, η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 ήταν 43,622 GWh αθροιστικά, πολύ κοντά στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2024 (43,732 GWh, -0.3%). Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 6% το 2025 σε σχέση με το 2024 (από 43,647 GWh το 2024 σε 46,267 GWh το 2025) προκειμένου να καλύψει ανάγκες γειτονικών χωρών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ΑΠΕ είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης με 47.5%, σημειώνοντας ιστορικά υψηλό για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Το ορυκτό αέριο βρέθηκε δεύτερο, καλύπτοντας 39.4% της ζήτησης και σημειώνοντας επίσης υψηλό δεκαετίας τους πρώτους εννέα μήνες.

Στην τρίτη θέση μετά τις ΑΠΕ και το αέριο, ήταν το πετρέλαιο που κάλυψε 6.9% της συνολικής ζήτησης και περισσότερο από 90% της ζήτησης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στην προτελευταία θέση βρέθηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 5.7%, ενώ στην τελευταία θέση ήταν ο λιγνίτης με μερίδιο 4.4%, το χαμηλότερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης για αυτό το διάστημα του έτους.

Οι ετήσιες μεταβολές

Συγκρίνοντας το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, στο αέριο και στις ΑΠΕ. Το αέριο και οι ΑΠΕ αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 1,701 GWh και 1,615 GWh αντίστοιχα, ενώ το ισοζύγιο διασυνδέσεων μετατοπίστηκε κατά 2,496 GWh προς τις καθαρές εξαγωγές.

Η αύξηση των ΑΠΕ τους πρώτους εννέα μήνες (+1,615 GWh) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη παραγωγή των φωτοβολταϊκών, που υπερκάλυψε την ελαφρά μειωμένη παραγωγή από αιολικά. Ενδεικτικά, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υψηλής τάσης τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν κατά 1,698 GWh υψηλότερη από το 2024, ενώ η παραγωγή των αιολικών υψηλής τάσης μειωμένη κατά 281 GWh.

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, ο λιγνίτης και το πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 441 GWh, 408 GWh και κατά 83 GWh αντίστοιχα γι’ αυτό το διάστημα.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η αύξηση των ΑΠΕ αυτό το διάστημα ήταν υπεραρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής από μεγάλα υδροηλεκτρικά, λιγνίτη και πετρέλαιο (-932 ), ενώ ένα τμήμα της αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διοχετεύτηκε στις γειτονικές χώρες. Ακόμα μεγαλύτερη ωστόσο ήταν η συνεισφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο στις καθαρές εξαγωγές, καθώς η αύξηση του αερίου (1,701 GWh) αποτέλεσε το μεγαλύτερο τμήμα της μεταβολής του ισοζυγίου διασυνδέσεων (2,496 GWh).

Περικοπές ΑΠΕ

Σύμφωνα με το Green Tank, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Σεπτέμβριο έφτασαν τις 169 GWh, ή 6.4% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 αυξήθηκαν κατά 49%, καθώς οι αντίστοιχες περσινές περικοπές ήταν 114 GWh (5.97% της αντίστοιχης μηνιαίας παραγωγής ΑΠΕ).

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 με συνολικές περικοπές ΑΠΕ 33.5 GWh. Οι περισσότερες περικοπές τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν μεταξύ 11 το πρωί και 2 το μεσημέρι.

Αθροιστικά, τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, εκτιμάται ότι απορρίφθηκαν 1,786 GWh ή 7.9% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, υπερδιπλάσια ποσότητα από τις περικοπές ΑΠΕ την ίδια περίοδο του 2024 (699 GWh). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι συνολικές εκτιμώμενες απορρίψεις ΑΠΕ στο εννεάμηνο του 2025 (1,786 GWh) προσέγγισαν τη συνολική ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη την ίδια περίοδο (1,916 GWh).