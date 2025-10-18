Νίκη για τη Μελόνι: Η DBRS αναβάθμισε την Ιταλία στο υψηλότερο της επίπεδο από το 2018

Η Ιταλία ανέκτησε την υψηλότερη βαθμίδα της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από το 2018, μετά από αναβάθμιση από την DBRS.

Η χώρα βρίσκεται πλέον στο A με σταθερές προοπτικές, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, τέσσερις βαθμίδες πάνω από το "junk", χαρακτηρίζοντας το γεγονός μία νίκη για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι,

Η αναβάθμιση αντανακλά την εκτίμησή μας ότι «η σωρευτική μείωση των ευπαθειών στον τραπεζικό τομέα της χώρας και η βελτίωση στον εξωτερικό τομέα έχουν οδηγήσει σε μια πιο ανθεκτική οικονομία και ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχιστεί και θα βοηθήσει τουλάχιστον στη σταθεροποίηση του δείκτη δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα», ανέφερε η DBRS.

Ήταν πολύ πριν από την πανδημία, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, που η Ιταλία είχε τελευταία φορά τόσο υψηλή πιστοληπτική ικανότητα σε έναν από τους πέντε οίκους που χρησιμοποιεί πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων. Η ίδια η DBRS δεν έχει θέσει τη χώρα στο νέο της επίπεδο από το 2017.

Αντίθετα, ο αγώνας της Γαλλίας να επιτύχει πολιτική συναίνεση για μια βιώσιμη πορεία για τα δημόσια οικονομικά της έχει γίνει αντικείμενο εστίασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Η Ιταλία επέστρεψε στην Α' κατηγορία και είμαστε πολύ περήφανοι», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι μετά την ανακοίνωση της αξιολόγησης. «Αυτός είναι ο καρπός τριών ετών συνεχούς εργασίας αυτής της κυβέρνησης» πρόσθεσε.

Η Μελόνι, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός από την αποχώρηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2011, έχει επιδείξει ασυνήθιστη πολιτική σταθερότητα, διατηρώντας παράλληλα τον δημοσιονομικό περιορισμό. Το έλλειμμα της Ιταλίας βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειωθεί στο όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από φέτος, νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως, τονίζει το Bloomberg.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης επιδίωξε να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ενώ παράλληλα θα ελαφρύνει το βάρος για τους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης, σύμφωνα με τις προεκλογικές υποσχέσεις του Μελόνι. Το τελευταίο μέτρο περιλαμβάνει μείωση των φόρων εισοδήματος στο 33% από 35% για εισοδήματα μεταξύ 28.001 και 50.000 ευρώ, με κόστος περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ (10,5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα τριών ετών.

«Η Ιταλία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταγράψει δύο συνεχόμενα έτη καλύτερων από τα αναμενόμενα δημοσιονομικών αποτελεσμάτων το 2025 χάρη στην διαρθρωτικά ισχυρότερη είσπραξη εσόδων και τον έλεγχο των δαπανών», ανέφερε η DBRS.

«Παρά την πιο αργή αναπτυξιακή δυναμική και τις αυξανόμενες πιέσεις στις δαπάνες μεσοπρόθεσμα, η σταθερότητα και το ιστορικό της κυβέρνησης προσδίδουν αξιοπιστία στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης» επισημαίνει.