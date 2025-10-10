CNBC: Οι πέντε φιναλίστ για την προεδρία της Fed

Τη λίστα των υποψηφίων για την προεδρία της Fed σε 5 από 11 μείωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Τη λίστα των υποψηφίων για την προεδρία της Fed σε 5 από 11 μείωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών, ο κατάλογος των «μνηστήρων» περιλαμβάνει δύο εν ενεργεία αξιωματούχους της Fed - την Αντιπρόεδρο Εποπτείας Μισέλ Μπόουμαν και τον διοικητή Κρίστοφερ Γουόλερ - μαζί με τον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς και τον CIO της BlackRock, Ρικ Ρίντερ.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο συνεντεύξεων και με τους πέντε υποψηφίους το επόμενο χρονικό διάστημα. Το τετ α τετ θα αναλάβει ο Μπέσεντ μαζί με δύο ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών και δύο ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Ο Μπέσεντ σκοπεύει στη συνέχεια να στείλει μια μικρότερη λίστα στον Τραμπ, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση. Είναι πιθανό, ωστόσο, το άτομο να προταθεί πρώτα για διοικητής της Fed και στη συνέχεια για πρόεδρος.

Οι Γουόρς, Χάσετ και Γουόλερ είναι ήδη φιναλίστ για τη θέση, ενώ οι Ρίντερ και Μπόουμαν θα είναι οι νέες προτάσεις στον Λευκό Οίκο.

Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσαν για πρώτη φορά τον τρόπο σκέψης του Μπέσεντ σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για την επιλογή των υποψηφίων: αναζητά κάποιον που είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες για το πώς να διευθύνει την Fed και τη νομισματική πολιτική, να έχει εμπειρία στα οικονομικά, τη νομισματική πολιτική και τη διαχείριση των τραπεζών.