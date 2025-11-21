ΧΑ: Σε κλοιό εισαγόμενων πιέσεων ο Γενικός Δείκτης

Το χθεσινό -σπάνιο- «γύρισμα» των δεικτών της Wall Street συμπαρασύρει σε απώλειες τις ευρωπαϊκές αγορές και τη Λεωφόρο Αθηνών. Πτώση άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη.

Επιβεβαιώνοντας τους αναλυτές που βλέπουν αυξημένη νευρικότητα και μεταβλητότητα στις αγορές ως το τέλος του έτους, με ορόσημο την ετυμηγορία της Fed που θα συνεδριάσει για τα επιτόκια στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, οι ευρωπαϊκές αγορές και η Λεωφόρος Αθηνών συμπαρασύρονται την Παρασκευή σε αρνητικό έδαφος, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι το χθεσινό «γύρισμα» των δεικτών στη Wall ήταν εξαιρετικά σπάνιο καθώς, από το 1957, έχουν καταγραφεί μόλις 8 συνεδριάσεις όπου ο S&P άνοιξε με κέρδη άνω του 1% και τελικά έκλεισε με απώλειες. Ο δείκτης βρίσκεται πλέον 5% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά του, και η τεχνική του εικόνα δείχνει πιθανή συνέχιση της διόρθωσης.

Ενδεικτικό, επίσης, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All World μετράει απώλειες 3,1%, που σε εβδομαδιαίο επίπεδο είναι οι υψηλότερες από τις αρχές Απριλίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τις αγορές με τις ανακοινώσεις για τους δασμούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και ενώ οι δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι κινούνται πτωτικά, η Λεωφόρος Αθηνών υποχρεώνεται σε απώλειες, προερχόμενη από δύο διαδοχικά κλεισίματα σε υψηλά ημέρας.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των εγχώριων εισηγμένων, ωστόσο οι πιέσεις διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, όπου μόλις 28 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 80 που υποχωρούν και, μάλιστα, με αυξημένο τζίρο που λίγο πριν τις 12:000 ξεπερνά ήδη τα 52 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό για την ελληνική αγορά αναμένεται και το rebalancing της Δευτέρας, καθώς και οι κινήσεις των ξένων διαχειριστών ενόψει κλεισίματος βιβλίων στο τέλος του μήνα.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.035,95 μονάδες με απώλειες 0,99%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών. Εντός της εβδομάδας, μέχρι το χθεσινό κλείσιμο, ο ΓΔ εμφάνιζε οριακές απώλειες 0,14%, που σημαίνει ότι η σημερινή συνεδρίαση θα είναι αυτή που θα κρίνει το πρόσημο της εβδομάδας.

Πιέσεις δέχεται και ο τραπεζικός δείκτης, που υποχωρεί 1,37% στις 2.278,98 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος.