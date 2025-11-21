Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα αύξηση για δύναμη του εμπορικού στόλου τον Σεπτέμβριο

Πλοία καυσίμων
Αύξηση της τάξης του 0,4% σημείωσε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Σεπτεμβρίου 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 με τον Σεπτέμβριο 2023 είχε καταγραφεί αύξηση 0,4%.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2024. Μείωση 2,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου του έτους 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.

