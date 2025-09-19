Οικονομία | Ελλάδα

ΟΔΔΗΧ: Στις 24/9 η δημοπρασία εντόκων 26 εβδομάδων 500 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Στις 24/9 η δημοπρασία εντόκων 26 εβδομάδων 500 εκατ. ευρώ
Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 27 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

tags:
ΟΔΔΗΧ
Δημόσιο
Έντοκα γραμμάτια
Δημοπρασία

