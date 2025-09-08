Τουρκία: Αναθεωρεί πτωτικά τις προσδοκίες για την ανάπτυξη - Προτεραιότητα ο πληθωρισμός

Η κυβέρνηση βάζει ως προτεραιότητα την σταθεροποίηση των τιμών έναντι της επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

«Ψαλίδισε» τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ η Τουρκία, σηματοδοτώντας ότι η κυβέρνηση βάζει ως προτεραιότητα την σταθεροποίηση των τιμών έναντι της επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της χώρας που παρουσιάστηκε την Κυριακή προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,3% φέτος και 3,8% το 2026 σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις για ανάπτυξη 4% και 4,5% αντίστοιχα.

Η πρόβλεψη για το επόμενο έτος, παραμένει πάνω από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για ανάπτυξη 3,5% ωστόσο παραμένει κάτω από τον μέσο ρυθμό 5% που καταγράφει η τουρκική οικονομία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό υποδηλώνει ότι το υπουργείο οικονομικών επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω από έξι φορές υψηλότερος από τον στόχο του 5%.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, οι αρχές πρόκειται σταδιακά να αυξήσουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη μέσα από διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς και θα φέρουν τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο ποσοστό.

Η προσεκτική αυτή προσέγγιση πιθανότατα θα απαιτήσει σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, η οποία άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κλείσει στο 28,5% για το έτος και να υποχωρήσει στο 16% το 2026, μία σημαντική αναθεώρηση από τις εκτιμήσεις του προηγούμενου έτους. Οι προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας για τον Αύγουστο για τον πληθωρισμό ήταν στο εύρος 25%-29%.

Η τιθάσευση του πληθωρισμού χωρίς να οδηγηθεί η οικονομία των 1,4 τρισ. δολαρίων σε ύφεση έχει αποδειχθεί δύσκολη αποστολή για την Τουρκία. Οι επιχειρήσεις παραπονιούνται ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού έχει μειώσει τα κέρδη τους, ενώ τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να δαπανούν με ρυθμό υψηλότερο από τον αναμενόμενο.

Η κυβέρνηση αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό έλλειμμα, προβλέποντας ότι θα ανέλθει στο 3,6% του ΑΕΠ. Ο υπουργός Οικονομικών και Δημοσίων Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ εισήγαγε νέους φόρους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες, οι οποίες οφείλονται εν μέρει στην τεράστια εκστρατεία ανασυγκρότησης στη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς στις αρχές του 2023.