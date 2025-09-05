Τσιάρας: Το AKIS, το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη

Το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) είναι η γέφυρα που ενώνει το πανεπιστήμιο με το χωράφι, τη θεωρία με την πράξη και τον επιστήμονα με τον αγρότη.

Το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) είναι η γέφυρα που ενώνει το πανεπιστήμιο με το χωράφι, τη θεωρία με την πράξη και τον επιστήμονα με τον αγρότη, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε χθεσινοβραδινή εκδήλωση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Αναδεικνύοντας τόσο τη δυναμική του θεσμού, όσο και τους φιλόδοξους στόχους που θέτει η αρμόδια επιτροπή, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος πολιτικών που σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου, ο κ. Τσιάρας σημείωσε στην τοποθέτησή του ότι το ΑΚΙS «δεν είναι ένας θεσμός για τα χαρτιά, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που θα στηρίξει τον παραγωγό με εργαλεία προσαρμοσμένα στις πραγματικές του ανάγκες».

Επισημαίνοντας ότι η Εθνική Επιτροπή AKIS έχει ήδη θέσει συγκεκριμένους και φιλόδοξους στόχους, σημείωσε ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, προσβάσιμου από όλους τους παραγωγούς, η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, η ενίσχυση δεξιοτήτων που αφορούν το μέλλον του αγροτικού τομέα, όπως η γεωργία ακριβείας και οι ψηφιακές τεχνολογίες και η στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των συνεργατικών σχημάτων.

Παράλληλα, παρουσίασε το ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών που πλαισιώνουν το AKIS, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους άνω των 42 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση και το νέο πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, που δημιουργεί έναν πιστοποιημένο μηχανισμό στήριξης για τους παραγωγούς.

Επίσης, περιλαμβάνει τα Προγράμματα Νέων Αγροτών, με ενισχύσεις έως 40.000 ευρώ και αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης στο 3% του φακέλου της νέας ΚΑΠ, το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», με υπογεγραμμένα έργα ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ για την άρδευση, τη δημιουργία ταμιευτήρων και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων καθώς και την προώθηση της ψηφιακής γεωργίας, μέσω εργαλείων τηλεπισκόπησης, έξυπνης άρδευσης και ευρυζωνικών υποδομών σε περισσότερους από 5.000 οικισμούς.

«Η επιτυχία στη γεωργία δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το χωράφι, αλλά από την ικανότητα ενσωμάτωσης της γνώσης, της τεχνολογίας και της οργάνωσης στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων», επισήμανε εμφατικά ο κ. Τσιάρας και τόνισε τη συνέπεια και τη δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών στήριξης για τον αγροτικό τομέα.

«Η αγροτική πολιτική δεν είναι μια στιγμιαία παρέμβαση, αλλά μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί σχέδιο, διάλογο και δράση. Το AKIS αποτελεί το κρίσιμο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον, εξοπλίζοντας τον Έλληνα παραγωγό με τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο ανταγωνιστικός», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το AKIS μετατρέπει τη γνώση σε πρακτικό εργαλείο ανάπτυξης.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών, της ενίσχυσης των δικτύων συμβουλευτικών υπηρεσιών και της συνεργασίας εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων. Αναφερόμενος στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, σημείωσε πως «η σωστή χρήση του νερού είναι πρωτίστως ζήτημα εκπαίδευσης».

Η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα υπογράμμισε τη συμβολή της γνώσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας στον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα. Τόνισε ότι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 διατέθηκαν πάνω από 140 εκατ. ευρώ για κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες, ενώ στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 έχουν δεσμευθεί 200 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής AKIS, χαρακτήρισε το σύστημα ως στρατηγικό εργαλείο για την αναμόρφωση της ελληνικής γεωργίας και τόνισε ότι οι προκλήσεις της εποχής - η κλιματική κρίση, ο διεθνής ανταγωνισμός και η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος - καθιστούν την αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας επιτακτική.

«Το AKIS είναι η γέφυρα ανάμεσα στον αγρότη και τον ερευνητή, ανάμεσα στην Πολιτεία και την πράξη. Είναι ένα ζωντανό δίκτυο που προσφέρει πρακτικές λύσεις και απτές απαντήσεις στις ανάγκες της παραγωγής», επισήμανε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε ακόμη στις δράσεις της νέας ΚΑΠ για κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων. Βέβαια, όπως επισήμανε, «το μεγάλο στοίχημα είναι η εμπιστοσύνη των παραγωγών. Η ελληνική γεωργία μπορεί και θα τα καταφέρει - με γνώση, καινοτομία και συνεργασία».

Ο δήμαρχος Χαλκηδόνας Σταύρος Αναγνωστόπουλος, στην εναρκτήρια παρέμβασή του, στάθηκε στη σημασία των δυναμικών καλλιεργειών του κάμπου (ρύζι, βαμβάκι, σιτηρά, καρπούζια), επισημαίνοντας ότι η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης υδάτων, ζητώντας την αξιοποίηση του ποταμού Αξιού με λιμνοδεξαμενές και αναμένοντας την ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου της Νέας Μεσημβρίας, ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, και ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από δύο θεματικές συζητήσεις γύρω από το AKIS. Στην πρώτη ενότητα τέθηκε επί τάπητος η Έρευνα και Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα - Επιχειρησιακές Ομάδες», και στη δεύτερη η «Κατάρτιση, Εκπαίδευση και Αγροτικές Συμβουλές».