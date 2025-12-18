Αγρότες: Κομβική πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες - Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί τελωνείων

Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ με επιπλέον 600 εκατ. ευρώ έως 31/12. Αισιόδοξος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για αποκλιμάκωση της έντασης.

Τελευταία ενημέρωση 09:54

Η κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, πραγματοποιείται σήμερα στον Λευκώνα Σερρών, με το κλίμα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με έντονη δυσφορία και οργή στις τάξεις των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ με επιπλέον 600 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται μέχρι 31/12 ενώ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για αποκλιμάκωση της έντασης.

«Δυναμίτη» για την όξυνση της κατάστασης έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης. Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, με την πίστωση της επιδότησης παρακρατούνται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση οι παρακρατήσεις έγιναν πριν την καταβολή των χρημάτων.

Ως βασικό σενάριο κυκλοφορεί το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τα μπλόκα να παραμένουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Το εάν οι αγρότες θα προσέλθουν τελικά σε διάλογο θα κριθεί από τις αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Χθες, οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, με ουρές χιλιομέτρων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παρά τη σκληρή στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη σημερινή σύσκεψη στις Σέρρες όσο και στις εξελίξεις της Παρασκευής.

Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου - εξόδου).

Οι παραγωγοί στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 10:00 και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 14:00, στον Λευκώνα Σερρών.

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20:00) προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα -φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης (έως τις 23:00) αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Επ’ αόριστον κλείσιμο στα Μάλγαρα - Τελεσίγραφο από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες διέκοψαν χθες την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ από σήμερα το πρωί το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστό επ’ αόριστον. Χθες, από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες, έκλεισε ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα για τις νταλίκες. Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας με τελεσίγραφο 48 ωρών για τη διόρθωση των λαθών στις πληρωμές του ΕΛΓΑ, προαναγγέλλουν συνέχιση των καθημερινών αποκλεισμών.

Αναβρασμός σε Νίκαια, Καρδίτσα και Μεσσηνία - Σε επιφυλακή η Ηλεία

Έντονο παραμένει το κλίμα και στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, με τους αγρότες να εισηγούνται κλιμάκωση και παραμονή στα μπλόκα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου χωρίς σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Αντίστοιχες αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα. Στη Μεσσηνία, οι αγρότες δηλώνουν εξοργισμένοι και παραμένουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου του Μορέα, στον κόμβο της Θουρίας.

Παράλληλα, αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν τον δρόμο Τριπόλεως–Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ηλείας παραμένουν στους δρόμους και σε συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Αν και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται κανονικά, έχουν προγραμματίσει για αύριο, Παρασκευή, συμβολική κινητοποίηση στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως (111), σε περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα.