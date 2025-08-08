Fed: H JP Morgan προβλέπει μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο «βλέπουν» αναλυτές της JP Morgan.

Μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο «βλέπουν» αναλυτές της JP Morgan, καθώς εκτιμούν πως τα σημάδια από την αγορά εργασίας αλλά και η αβεβαιότητα γύρω από τον επόμενο επικεφαλής της Fed θα επιταχύνουν την χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση αναλυτών της JP Morgan, με επικεφαλής τον Michael Feroli, η μείωση των επιτοκίων από την Fed αναμένεται να συμβεί νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι οποίες ανέμεναν μία πρώτη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη μείωση του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν ακόμα τρεις μειώσεις και μετά η Fed θα επιστρέψει σε στάση αναμονής.

«Οι παράγοντες που θα εξετάσει η διοίκηση της Fed για τη διαχείριση των κινδύνων μπορεί να πάνε πιο μακριά από την εξισορρόπηση των πιέσεων σε απασχόληση και πληθωρισμό», αναφέρουν στην έκθεσή τους οι αναλυτές της JP Morgan.