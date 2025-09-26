Tax & Labour | Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις - δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι προσλήψεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την Παρασκευή 26/09/2025, ώρα 10:00π.μ. έως το Σάββατο 27/09/2025, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα εδώ.

