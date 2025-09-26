TikTok στις ΗΠΑ: Η ByteDance θα συγκροτήσει μία νέα αμερικανική εταιρεία

Η ByteDance θα συγκροτήσει μία νέα αμερικανική εταιρία στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την κινεζική ειδησεογραφική έκδοση LatePost.
Η νέα εταιρία θα είναι υπεύθυνη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εμπορική προώθηση, αλλά και τη διασύνδεση με το διεθνές πλαίσιο επιχειρηματικής δράσης.
Η ByteDance δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ