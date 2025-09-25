Αναβαθμίζεται το Gov.gr Wallet - Οι νέες υπηρεσίες για τον πολίτη

Τα νέα εργαλεία της πιο δημοφιλούς εφαρμογής της ελληνικής κυβέρνησης και τα σχέδια για την συνέχεια σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Νέα εμφάνιση και περισσότερες ενσωματωμένες λειτουργίες, ώστε να αποτελεί το βασικό σημείο διεπαφής του πολίτη με το κράτος, αποκτά το Gov.gr Wallet, όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, ήδη σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν από live data, για άμεση επικαιροποίηση των εγγράφων του πολίτη έως την ενσωμάτωση όσων περισσότερων υπηρεσιών είναι δυνατόν, με στόχο να μετατραπεί το ψηφιακό πορτοφόλι του δημοσίου να αποτελέσει στο μέλλον το ελληνικό super app.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός, η νέα έκδοση της πιο δημοφιλούς εφαρμογής της ελληνικής κυβέρνησης είναι διαθέσιμη και ανανεωμένη με στόχο να συγκεντρώσει όλο και περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες προς τον πολίτη. Οι πολίτες που είχαν ήδη το wallet στο κινητό τους απλά θα πρέπει να κάνουν update την εφαρμογή ώστε να αναβαθμιστεί και να έχουν διαθέσιμα όλα τα νέα χαρακτηριστικά της.

«Το gov.gr wallet ξεκίνησε σε μια δύσκολη περίοδο προ τριετίας ως ένα απλό αποθετήριο εγγράφων ωστόσο έχει γίνει το πιο δημοφιλές μέσο διεπαφής του πολίτη με το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου σημειώνοντας ότι στο μέλλον θα απορροφήσει και την εφαρμογή του gov.gr. «Στόχος μας να συγκεντρώσουμε όσες περισσότερες δυνατότητες που προσφέρει το δημόσιο γίνεται στο wallet, όσο δύσκολο κι αν είναι», προσέθεσε.

Τι περιλαμβάνει το νέο wallet

Με εντελώς νέα όψη, το νέο gov.gr wallet θα περιλαμβάνει πλέον ενότητες αλλά και την προσωπική θυρίδα του κάθε πολίτη ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία του και να αποφεύγονται τυχόν κυβερνοαπάτες.

Η θυρίδα είναι στην πρώτη σελίδα και εντός της υπάρχει η επικοινωνία και τα μηνύματα. Επιπλέον εντός του νέου wallet βρίσκεται και ο ψηφιακός AI βοηθός, ο οποίος λόγω της ταυτοποίησης που υπάρχει εκεί, μπορεί να κάνει εργασίες για λογαριασμό μας. Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα φωνητικών εντολών, δηλαδή με την βοήθεια του προσωπικού βοηθού ο πολίτης μπορεί να ζητήσει φωνητικά την έκδοση μιας υπεύθυνης δήλωσης.

Για τη συνέχεια το ψηφιακό πορτοφόλι αναμένεται να εμπλουτιστεί και με πρόσθετες λειτουργίες. Όπως σημείωσε ο υπουργός είναι ήδη έτοιμα τα ακίνητα, ώστε στην επόμενη αναβάθμιση η οποία είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί και μέσα στον Οκτώβριο, να προστεθούν τα ακίνητα που διαθέτει ο κάθε πολίτης στο wallet. Μέχρι το τέλος του έτους δε, θα προστεθούν και οι επαγγελματικές ιδιότητες των πολιτών ώστε να παρέχονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Επόμενος στόχος είναι και το πορτοφόλι να γίνει δυναμικό, δηλαδή να μπορεί να περνά αυτόματα τα έγγραφα του πολίτη όταν ανανεώνονται. για παράδειγμα αν από κάποιον πολίτη αφαιρεθεί το δίπλωμα αυτό να εντοπίζεται μέσω wallet ή αντίστοιχα αν ανανεωθεί το ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου του να μην χρειάζεται ο χρήστης να κατεβάσει το παλιό και να κάνει εκ upload το νέο, κάτι που συμβαίνει σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα εφαρμογή έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των δεδομένων των πολιτών, ώστε να υπηρετούνται τα κριτήρια της ιδιωτικότητας. Σύντομα δε αναμένεται να προστεθεί και δεύτερος παράγοντας αυθεντικοποίησης μέσω κινητού. Σημειωτέον ότι όπως διευκρινίστηκε υπάρχουν μέχρι σήμερα 3,5 εκατ. downloads του gov.gr wallet. Με το νέο wallet δεν έχουμε πια μια μηχανή που ζητά συναίνεση αλλά ένα παζλ στο οποίο εντάσσονται όλο και περισσότερα κομμάτια, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τους παριστάμενους.