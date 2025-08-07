Γερμανία: Σε χαμηλά 3,5 ετών οι εξαγωγές προς ΗΠΑ - Μειώθηκε για τρίτο μήνα η βιομηχανική παραγωγή

Η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, καθώς ο θετικός αντίκτυπος από τις εταιρείες που σπεύδουν να παρακάμψουν τους δασμούς των ΗΠΑ μειώθηκε, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Πτώση μεγαλύτερη των εκτιμήσεων κατέγραψε τον Ιούνιο η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, καθώς οι επιπτώσεις της αύξησης των αμερικανικών δασμών αρχίζουν να αποτυπώνονται στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας, η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο κατέγραψε κάμψη κατά 1,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν μικρότερη πτώση κατά 0,5%.

Οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση 0,5%.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 2,1% σε σύγκριση με τον Μάιο, καταγράφοντας μείωση για τρίτο διαδοχικό μήνα, ενώ υποχώρησαν στη χαμηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2022.