Εφραίμογλου: Το ΕΒΕΑ έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας - Νορβηγίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη Επιχειρηματική Αποστολή του ΕΒΕΑ στο Όσλο της Νορβηγίας στις 22-24 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του έργου: “SUCCEED - Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services” του Προγράμματος “Business Innovation Greece”, το οποίο χρηματοδοτείται από EEA Grants. Η Αποστολή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Όσλο και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Όσλο.

Την Τρίτη, 23 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε Επιχειρηματικό Forum στον ιστορικό χώρο της Όπερας του Όσλο. Κατά τη διάρκεια του Forum, χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρέσβης της Ελλάδας στην Νορβηγία, κα Άννα Κόρκα, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Δημήτρης Δημητρίου, και η Αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου του Όσλο, κα Grete Johanne Koht Astad. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι διμερείς επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες των δυο χωρών από την κα Αννίτα Τριποσκούφη της Enterprise Greece και τον κ. Magnar Οdelien του Innovation Norway, ενώ υπήρξε και panel discussion. Ο κ. Δημητρίου στον χαιρετισμό του τόνισε τις πολύ φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, ανέφερε το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης των εμπορικών μας σχέσεων σε αρκετούς κλάδους όπως IT, Ενέργεια, Υπηρεσίες Υγείας, Ναυτιλιακά, Κατασκευές - Δομικά υλικά. Στην Αποστολή, επίσης, συμμετείχαν τα μέλη ΔΣ ΕΒΕΑ, κα Αλεξάνδρα Πίττα Χαζάπη, κ. Απόστολος Σίσκος και κ. Φάνης Ματσόπουλος, καθώς και η Δ/ντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, και υπεύθυνη του έργου, κα Ελένη Φώτη και οι κες Μαρία Ζωγράφου και Τίνα Ρέτζεκα από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ, που συμμετείχαν στο έργο.

Με αφορμή την Επιχειρηματική Αποστολή στο Όσλο, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου δήλωσε: «Στο ΕΒΕΑ πραγματοποιούμε με επιτυχία σειρά επιχειρηματικών αποστολών, υπογραμμίζοντας την σημασία που έχει για εμάς η εξωστρέφεια, το άνοιγμα σε νέες αγορές και η δικτύωση μεταξύ επιχειρηματικών κοινοτήτων. Με γνώμονα αυτό πραγματοποιήσαμε και αυτήν την επιχειρηματική αποστολή, στο πλαίσιο του προγράμματος SUCCEED και θέσαμε τις βάσεις για περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Σημειώνεται ότι στην Αποστολή συμμετείχαν 15 ελληνικές επιχειρήσεις από τους ανωτέρω κλάδους οι οποίες πραγματοποίησαν 80 περίπου στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με αντίστοιχες νορβηγικές. Μετά το τέλος των συναντήσεων, οι δυο Αντιπρόεδροι των Επιμελητηρίων υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο φορείς.

* Το έργο “SUCCEED” είναι χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants Greece - EEA and Norway Grants by Innovation Norway) για την περίοδο 2014 -2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Business Innovation Greece”.